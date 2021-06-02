油价创 2018 年以来新高, 加元升到 6 年来最高

星期三（6月2日），北美基准原油 - 西德克萨斯中质原油 WTI 的价格超过了每桶 68 美元，市场收盘时，WTI 的价格为 68.71 美元/桶。

加拿大能源股，包括 Suncor、Crescent Point、Baytex 和 Canadian Natural Resources 公司在内，股价均因油价飙升而走高

由于COVID-19 疫情逐渐改善，人们预计世界经济正在缓慢复苏，因此油价走高。如果经济进一步加速，则市场会需要更多的能源，从而将继续推高石油价格。

外汇公司 Oanda 的策略师爱德华·莫亚 (Edward Moya) 表示， 油价似乎注定会继续攀升。

加元升到 6 年来最高

新冠疫情期间加元币值持续攀升。

油价走强，加元也受到提振，星期三（6月2日）股市收盘时，加元汇率为 1 加元兑换 83.09 美分。

2020 年 3 月下旬，新冠疫情大爆发后，加元币值跌到 1 加元兑换 69 美分。

然而，在新冠疫情期间，加元币值不断攀升，在今年 3-4 月达到 1 加元兑 80 美分。

近日来，加元一直在 83 美分上下徘徊，这是自 2015 年以来加元币值首次突破 83 美分。

（CBC）