不能随便改宪法：加拿大绿党新老领袖反对魁北克省的96号法案

绿党领袖阿娜米.保罗（Annamie Paul）在接受Radio-Canada采访时表示，如果她在议会有席位的话，她会对这项动议投反对票。保罗去年十月出任绿党领袖，但还不是议员，须等到举行大选或补选时才有机会角逐议席。

目前自由党领袖特鲁多，保守党领袖奥康诺和新民主党领袖辛格都已表示会支持魁北克党团的动议。但是保罗认为他们操之过急。她说，她支持魁北克省维护自己的语言和文化的努力，但是现在宪法专家们仍然在讨论该省单独修宪的可行性和影响，并且意见不一。政界人士在表态之前应该对这个问题进行深入研究，以免将来出现问题和法律诉讼。

前绿党领袖伊丽莎白.梅（Elizabeth May）是有议席的。她也对魁北克省的法案提出了质疑。她一方面反对魁北克省单独修宪，另一方面，她认为魁北克省的官方语言问题不单涉及到这一个省，它还涉及到其他省的法裔和魁省英裔的权益。

（Radio-Canada, Laurence Martin）