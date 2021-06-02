加拿大大公司董事会中黑人董事人数在过去一年中翻三倍

目前这些公司董事会中至少有 26 名黑人董事会成员，其中 18 人是自 2020 年 7 月以来任命的。

如果董事会的席位总数保持相对稳定的话，这意味着前 100 强公司中黑人董事的比例从之前的 0.7% 增加到 2.35%。

CBC News 通过公司网站和公共记录来鉴别黑人董事会成员，并尽可能让每家公司确认这些信息，不过有的公司没有回应。

社会要求公司招聘更多黑人高管

由乔治·弗洛伊德 (George Floyd) 被警察杀害事件引发的 Black Lives Matter 运动，把黑人在生活中各个方面所面临的障碍推到了风口浪尖。

人们的注意力开始逐渐集中到商界、企业界，一些公司由于只说不做，没有采取任何切实行动而受到批评。

在加拿大，一个商界领袖联盟于去年夏天发起了 BlackNorth 倡议活动 （BlackNorth Initiative），目的是打击针对黑人的系统性种族主义，并为公司企业提供行动计划。

BlackNorth 倡议敦促公司的首席执行官签署一个承诺，其中包括承诺到 2025 年至少有 3.5% 的加拿大高管和董事会职位由黑人出任。

BlackNorth Initiative 的执行主任 Dahabo Ahmed-Omer 说，下一代希望看到我们做了什么，看到我们能说， 我们遇到了一个危机，但把危机变成了机会。

（Jacqueline Hansen （新窗口） / CBC）