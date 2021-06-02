特鲁多: 加拿大未能履行对原住民的承诺

加拿大总理贾斯汀·特鲁多 (Justin Trudeau) 在辩论开始时指出，加拿大未能履行对原住民的承诺。

他说: 我们的国家未能履行对数百名原住民儿童的责任, 我们不能闭上眼睛。

道歉是不够的。 加拿大总理贾斯汀·特鲁多 (Justin Trudeau)

特鲁多同时提到，他的政府已对原住民社区拨款 3300 万加元, 以协助原住民社区。

反对党提出动议

在众议院辩论中，反对党纷纷就原住民寄宿学校的悲剧提出动议。

魁北克党团的议员塞巴里安·勒米尔 (Sébastien Lemire) 在众议院提出，这一可怕的发现表明，现在应该复审原住民法案 - Loi sur les Indiens 。

保守党领袖艾林·奥图尔（Erin O’Toole）则敦促政府加快实施加拿大真相与和解委员会报告中的第 71 至 76 条建议，并通过 C-8 法案（这一法案要求在公民宣誓中包括尊重原住民权利的承诺）。

众议院的有记录辩论允许议员们就涉及国家利益的问题发表意见，但不会把动议付诸表决，辩论必须最多持续 4 小时。

会有更多这样的地方

加拿大真相与和解委员会（Truth and Reconciliation Commission of Canada）的主席默里·辛克莱(Murray Sinclair) 周二也在自己的 Facebook 上表示，将会有更多像坎卢普斯这样的地方曝光。

他在一段视频中说，现在我们开始看到死亡儿童的证据，我们知道将来可能会有更多像坎卢普斯这样的地方被发现，我们必须为此做好准备。

他还呼吁政府强制宗教团体披露有关寄宿学校的文件。

在 BC省坎卢普斯市前原住民寄宿学校旧址发现215 具儿童遗骸后，加拿大人在各地的政府和议会前摆放儿童的鞋子和玩具，表示悼念。 照片：Radio-Canada / Cory Herperger

原住民大会（Assembly of First Nations）全国主席佩里·贝勒加德（Perry Bellegarde）敦促联邦政府帮助原住民社区寻找失踪儿童。

他说， 加拿大政府必须回应原住民的要求，帮助寻找我们失踪的孩子，支持处于悲痛中的原住民社区。

佩里·贝勒加德还提到加拿大人的支持。他说，

我们深切感谢这么多关注此事的加拿大人的支持。我要求所有政府承诺支持原住民，对前原住民寄宿学校进行彻底调查，并采取一切可用措施追究肇事者的责任。 原住民大会（Assembly of First Nations）全国主席佩里·贝勒加德（Perry Bellegarde）

特鲁多承诺赔偿

星期二上午，在众议院反对党领袖们的压力下，加拿大总理贾斯汀·特鲁多 (Justin Trudeau) 承诺，将向原住民社区提供赔偿。

特鲁多说， 作为政府，我们将对寄宿学校的幸存者进行赔偿，将会有赔偿；我们正在与原住民社区一起来确定赔偿的合适金额。

他接着说， 我们将继续支持全国各地的原住民社区和个人。

（Radio-Canada）