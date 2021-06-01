疫苗可以混着打：加拿大公共卫生部门修改指南

NACI对疫苗指南的这次更新是基于西班牙和英国的最新研究。这些研究显示，混合使用阿斯兰利康和辉瑞是安全的，对预防新冠肺炎也是有效的。

加拿大首席公共卫生官谭咏诗（Theresa Tam）在星期二（6月1日）下午的新闻发布会上说，混用两剂疫苗并不是一个新生事物。过去的流感疫苗和甲型肝炎疫苗也曾被这样使用过。

NACI过去的建议是阿斯利康不能和别的疫苗混用。辉瑞和莫德纳在无法找到同一种的情况下可以混用。

根据目前的数据，第二剂阿斯利康引发血栓的几率是60万人一例。

到5月22日为止，在加拿大已有1300多万人打过至少一剂辉瑞疫苗，350多万人打过莫德纳疫苗，210多万人打过萨斯利康疫苗。

（CBC News, Adam Miller）