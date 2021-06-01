魁北克省说今秋开学后高校学生们可不必保持社交距离

魁北克省的高等教育部长丹妮尔·麦肯（Danielle McCann）和公共卫生主任霍拉西奥·阿鲁达（Horacio Arruda）医生本周一（5月31日）宣布了这个决定。

不过，魁省政府有一个条件，这就是在今年秋天开学前，16 至 29 岁的年龄组， 75 %的人 必须完成 COVID-19 疫苗两剂接种。

到目前为止，这个年龄组中只有 42％ 的人接种了第一剂，省高等教育部长呼吁年轻人们赶紧去打疫苗。

尽管如此，丹妮尔·麦肯对能够达到这一疫苗接种目标持乐观态度。 她说：

现在，魁北克省的 CEGEP 和大学，的确有可能实现开学后返校上课。 魁北克省高等教育部长丹妮尔·麦肯（Danielle McCann）

魁北克省高等教育部长丹妮尔·麦肯（Danielle McCann）对今秋开学大学生返校感到乐观。 照片：Radio-Canada / Ivanoh Demers

大学须有后备计划

两周前，魁北克省长弗朗索瓦·莱戈特已经提出，CEGEP 和大学的学生们在秋季重返课堂，结束远程教育，现在，省高等教育部长丹妮尔·麦肯提供了更多细节。

她表示，高等教育机构必须准备一个后备计划，以便在有必要时立即实施，比如，若卫生限制收紧，大学可立即在教室和公共区域实行保持 1 米距离，以及戴口罩等措施。

（Radio-Canada）