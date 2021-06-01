关键词是“对不起”：宗教界人士和原住民寄宿学校幸存者要求天主教会道歉并承担责任

根据印第安寄宿学校幸存者协会（IRSSS IRSSS ）的统计，70%的加拿大原住民寄宿学校是由罗马天主教会管理的。余下的一小部分由属于基督教的联合教会，英国国教和长老会等教派管理。

在所有管理过加拿大原住民寄宿学校的教会中，现在只有罗马天主教会没有就寄宿学校问题向原住民正式道歉。

BC省的原住民牧师兰斯道恩（Carmen Lansdowne）在接受CBC采访时说，兄弟教会在这个问题上的缄默令她感到痛苦。她自己所属的加拿大联合教会已在1998年向原住民正式道歉。她表示，如果教会没有对自己过去的行为采取诚实的态度的话，她是不可能接受牧师任命的。

兰斯道恩的祖父母曾被送进寄宿学校。她说，原住民寄宿学校遗址发现儿童遗骨的消息让她感到痛苦，沮丧和悲哀，同时又有些麻木。

自1876年加拿大通过《印第安法》后，原住民寄宿学校在全国各省建立起来。在一百多年间，大约有15万原住民儿童先后被送进寄宿学校，他们当中有数千人死亡。加拿大真相与和解委员会查到了四千多亡故寄宿生的名字，但是估计实际死亡人数可能达到六千甚至更多。坎卢普斯市发现原住民儿童遗骨后，一些原住民团体呼吁挖掘全国三百多个寄宿学校遗址。

加拿大真相与和解委员会和印第安寄宿学校幸存者协会都要求罗马天主教会道歉。其中幸存者协会还要求教会向受害者提供帮助，例如心理咨询服务和医疗服务。

在坎卢普斯市发现儿童遗骨的消息被披露后，加拿大主教大会主席加农（Richard Gagnon）发表声明说，他为逝去的生命感到悲哀。他还表示，维护死者的尊严需要展示真相。

温哥华大主教米勒（Michael Miller）表示，教会将尽一切努力 愈合痛苦 。

但是印第安寄宿学校幸存者协会的负责人之一怀特（Angela White）说，愈合要从说出 对不起 开始。

坎卢普斯市儿童遗骨还在继续引起反应。在数千公里以外的爱德华王子岛省会夏洛特敦市，市议会在昨天（5月30日）晚上一致通过了移除市中心的前总理麦克唐纳雕像的决议。仅仅在三个星期前，议员们投票决定保留它，但是在旁边加上一个原住民老人或儿童的雕像。麦克唐纳是加拿大第一任总理，寄宿学校制度是他推动的原住民政策之一。

不列颠哥伦比亚大学正在考虑收回三十多年前颁发给主教奥格雷迪（John Fergus O'Grady）的荣誉法律学士学位。这位主教曾担任坎卢普斯市原住民寄宿学校的校长。

(CBC News, John Hernandez, Andrew Kurjata, Kevin Yarr)