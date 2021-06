Pia Co: Black Lives Matter 使我与父母的关系发生了转折

First Person 是加拿大广播公司 CBC 的一个专栏,这个专栏请加拿大人以第一人称讲述自己的故事和经历。下面这篇文章是加拿大菲律宾/华裔 Pia Co 的经历,她是第一代移民,是埃德蒙顿地区的一位记者。Pia Co 写道: