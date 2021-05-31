魁北克省宵禁期间，警察开罚单总额超 3千万加元

根据魁省公共安全部提供的数据，在 2021 年 1 月 9 日（宵禁起始日期）至 5 月 23 日之间，魁省的警察一共开出了 20,958 张违反宵禁令罚单。

包括相关费用在内，每张罚单总额为 1,550 加元，这意味着警方开出的所有罚单的总额超过 3 千万加元，不过，其中一些被罚者会上法庭 挑战 罚单。

省政府说宵禁管用

虽然没有科学证据证明宵禁措施能有效限制 COVID-19 的传播，但魁省政府常常把宵禁与魁北克省在控制第三波疫情中取得的成功连在一起。

魁北克省长弗朗索瓦·莱戈特（François Legault）1 月底曾表示，宵禁措施必然减少社会交往和室内聚会，由于实行宵禁，我们减少了新增病例。

宵禁期间，魁北克省一到晚上就空荡无人。 照片：Radio-Canada / Claude Bellemare

交通事故大减

不管怎么说，宵禁期间魁省的交通事故减少了 35％，这让医院系统松了一口气，因为医护人员可以集中精力救助 COVID-19 患者。

开车的人也将得到一点好处，宵禁期间汽车车祸的保险索赔少了很多，因此人们在更换 2022 年的驾驶执照时会看到驾照费有所降低。

（Jonathan Lavoie （新窗口）/ Radio-Canada）