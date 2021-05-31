加拿大降半旗，悼念前坎卢普斯寄宿学校 215 位被埋原住民儿童

加拿大文化遗产部 （ Department of Canadian Heritage）宣布，全国范围内所有联邦政府的建筑物和场所的国旗降半旗，直到有另行通知。

加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）在推特上说，为了悼念在坎卢普斯寄宿学校丧生的 215 名儿童，以及那些被送进寄宿学校再也未能返回家园的原住民儿童、幸存者以及原住民儿童的家庭，他要求议会山和所有联邦大楼的国旗降半旗。

前坎卢普斯原住民寄宿学校发现215具儿童残骸

在 不列颠哥伦比亚省 BC 省坎卢普斯市一个原住民寄宿学校 - Kamloops Residential School 的旧址，人们发现了 215 名儿童的遗体，在加拿大全国引起强烈震动。

加拿大议会山前，人们摆上孩子的鞋和玩具，以悼念在前坎卢普斯寄宿学校被埋的215名原住民儿童。 照片：CBC/Olivier Hyland

Tk'emlúps te Secwépemc 原住民第一民族于上周四 （5 月 28日）在一份声明中说，在对这所前寄宿学校进行搜寻时发现了 215 名儿童的遗骸，这些儿童有的年仅 3 岁，对他们没有死亡记录。

Tk'emlúps te Secwépemc 的首领罗珊·卡西米尔（Rosanne Casimir）上周五在接受加拿大广播公司 CBC 的采访时说，象征性姿态，不足以处理这一悲剧。

她说， 联邦政府对这场悲剧表示善意和支持是一件好事，... 但联邦政府对 Tk'emlúps te Secwépemc 以及所有受到影响的社区和家庭都负有重要责任。

省级和市级政府降半旗

这个星期，加拿大的省级和市级政府也都降半旗。

在加拿大首都渥太华，渥太华市长吉姆·沃森（Jim Watson）表示，市政厅决定降半旗。

他在推特上说，渥太华市政厅将从 5 月 31日（本周一）到 6 月 8 日降半旗，以悼念在前坎卢普斯寄宿学校发现的215 名儿童，对每个被夺去生命的孩子，渥太华市降半旗一个小时。

在渥太华市，加拿大国家美术馆（The National Gallery of Canada / Le Musée des beaux-arts du Canada）也表示，美术馆大厅将采用橙色照明 215 个小时，以悼念在前坎卢普斯寄宿学校被埋的 215 名儿童。

（CBC / Radio-Canada）