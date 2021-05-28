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仅仅做一个成功的移民是不够的：采访“贴心姐妹网”创办者施雅芳

施雅芳。

贴心姐妹网创办者施雅芳。

照片：Li Aihua

RCI

多伦多媒体人施雅芳在2012年5月创办了“贴心姐妹网”。九年来，互联网上的独立媒体和网站潮起潮落，但是贴心姐妹网坚持了下来，没有改变初衷，而且扩大了关注议题。施雅芳最近接受了本台采访。

她回顾说，当初想到办网站，一方面是因为自己在媒体工作多年，同时本专业又是社会学，一向关注性别平等问题。她很想把二者结合起来。在新闻机构工作的时候不可能淋漓尽致地去做这件事。2012年时，互联网上的自媒体开始发展起来。她认为这是一个实现自己新闻工作经验和社会学相结合这个构想的机会，因此创办了贴心姐妹网，从新闻的角度关注性别平等问题。

两个华人女子。

多伦多华人集会抗议反亚裔种族主义。

照片：Shi Yafang

施雅芳说，贴心姐妹网发表大量关于这个话题的新闻报道，并提供辩论平台，希望引起华人社区以及整个社会的更多关注和讨论，推动社会进步。

网站刚创办的时候关注的只是性别平等问题。但是施雅芳说，社会在不断地变化，网站也在变。不论是从社会学的角度还是从社会的变化来说，都不可能单方面探讨性别平等问题。它和种族、阶级等问题是结合在一起的。

去年的疫情给大家一个很大的启示。你只是关心自己安稳的小日子可能是不够的。我们整个社区要在这边长久发展，要有一个更好的社会的话，我觉得我们要关注性别平等，种族平等和阶级平等这些议题。
施雅芳，贴心姐妹网创办人

这不是一个提供加拿大日常生活常识的网站。施雅芳说，新移民来到加拿大以后，柴米油盐确实很重要。但是我们还应该考虑更长远的问题。华人是模范少数族裔这个迷思一直存在。许多人认为，只要自己埋头苦干就可以过上好日子。但是华人向更高发展还是有天花板的。我们应该看得更远，因为我们的后代也要生活在这里。如果对社会不公视而不见，这些不公就可能发生在他们身上。

施雅芳说，这次新冠疫情暴露出许多问题和社会不完美的地方，也暴露出个人的安稳小日子的脆弱。疫情起来以后，你发现光关心自家的小日子是不够的。她认为，华人应该跳出成功的移民这个概念，思考怎样从各方面成为一个公民，作为公民怎样促进这个社会的进步。

我会对一个移民女性说，你来到加拿大以后，我们可以跳出成功的移民这个概念。其实我们更应该成为一个真正的公民。在这个社会里面，你碰到不公，你是可以去表达的。
施雅芳，贴心姐妹网创办人

施雅芳说，为了更好地服务社区和社会，贴心姐妹网将设立一个顾问网委员会，其成员有学者、倡权认识和非营利机构工作者组成。这个想法得到了她所联系到的各界人士的支持，令她很受感动。

相关链接：贴心姐妹网的一些报道：

女性大游行 （新窗口）

万锦中学生组织的活动 （新窗口）

多伦多抗议针对亚裔种族主义集会 （新窗口）

疫情中华人前线工人权益系列 （新窗口）

反种族主义资源 （新窗口）

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