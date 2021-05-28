仅仅做一个成功的移民是不够的：采访“贴心姐妹网”创办者施雅芳

她回顾说，当初想到办网站，一方面是因为自己在媒体工作多年，同时本专业又是社会学，一向关注性别平等问题。她很想把二者结合起来。在新闻机构工作的时候不可能 淋漓尽致地 去做这件事。2012年时，互联网上的自媒体开始发展起来。她认为这是一个实现自己 新闻工作经验和社会学相结合 这个构想的机会，因此创办了 贴心姐妹网 ，从新闻的角度关注性别平等问题。

多伦多华人集会抗议反亚裔种族主义。 照片：Shi Yafang

施雅芳说，贴心姐妹网发表大量关于这个话题的新闻报道，并提供辩论平台，希望引起华人社区以及整个社会的更多关注和讨论，推动社会进步。

网站刚创办的时候关注的只是性别平等问题。但是施雅芳说，社会在不断地变化，网站也在变。不论是从社会学的角度还是从社会的变化来说，都不可能单方面探讨性别平等问题。它和种族、阶级等问题是结合在一起的。

去年的疫情给大家一个很大的启示。你只是关心自己安稳的小日子可能是不够的。我们整个社区要在这边长久发展，要有一个更好的社会的话，我觉得我们要关注性别平等，种族平等和阶级平等这些议题。 施雅芳，贴心姐妹网创办人

这不是一个提供加拿大日常生活常识的网站。施雅芳说，新移民来到加拿大以后，柴米油盐确实很重要。但是我们还应该考虑更长远的问题。华人是 模范少数族裔 这个迷思一直存在。许多人认为，只要自己埋头苦干就可以过上好日子。但是华人向更高发展还是有天花板的。我们应该看得更远，因为我们的后代也要生活在这里。如果对社会不公视而不见，这些不公就可能发生在他们身上。

施雅芳说，这次新冠疫情暴露出许多问题和社会不完美的地方，也暴露出个人的安稳小日子的脆弱。 疫情起来以后，你发现光关心自家的小日子是不够的。 她认为，华人应该跳出 成功的移民 这个概念，思考怎样从各方面成为一个公民，作为公民怎样促进这个社会的进步。

我会对一个移民女性说，你来到加拿大以后，我们可以跳出成功的移民这个概念。其实我们更应该成为一个真正的公民。在这个社会里面，你碰到不公，你是可以去表达的。 施雅芳，贴心姐妹网创办人

施雅芳说，为了更好地服务社区和社会，贴心姐妹网将设立一个顾问网委员会，其成员有学者、倡权认识和非营利机构工作者组成。这个想法得到了她所联系到的各界人士的支持，令她很受感动。