加拿大公共卫生官: 62％成年人接种了第一剂疫苗，情况已好转

Theresa Tam 医生表示，大约 2500 万剂疫苗的分发致使病例出现 强劲而稳定地下降 ，现在加拿大的新增病例数不到 4 月中旬第三波疫情高峰期时的一半。

62%的成年人接种了至少一剂

她说，现在大约有 62％ 的成年人至少接种了一剂疫苗，结果是 情况好多了。

蒙特利尔市，一名男子陪着一个男孩去接种新冠疫苗。 照片：La Presse canadienne / Graham Hughes

Theresa Tam 医生表示，在过去的一周中，每天报告的新增感染病例少于3,400 个，低于六周前每天报告的近 9,000个新增感染病例。

她说，出现严重症状和需要重症监护的人数也在减少，但速度略慢一些。

自 4 月份的高峰以来，加拿大每天在医院接受治疗的 COVID-19 患者的平均人数下降了 34％，但在感染率仍然很高的地方，尤其是在曼尼托巴省，住院率仍处于危急关头。

Theresa Tam 医生说：

我们的努力使全国越过了第三波疫情的峰顶，如果能继续这样下去，我们则在向一个好得多的夏天迈进。 加拿大首席公共卫生官 Theresa Tam 医生

现在放松还为时过早

Theresa Tam 医生同时提到了联邦预测模型的最新数据，她说，加拿大公共卫生署（Public Health Agency of Canada ，PHAC）预测， 如果我们能保持当前措施，在所有社区不增加人与人的接触率 ，第三波疫情将会继续下落。

加拿大首席卫生官呼吁人们维持卫生措施，保持距离，不要增加人与人的接触。 照片：The Canadian Press / Graham Hughes

尽管大家现在有理由感到乐观，但首席卫生官告诫各个省份，不要过快地重新开放，尤其是对室内的空间。

Theresa Tam 医生说：

尽管最新的预测非常令人鼓舞，但也再次显示现在不是放松我们的措施的时候。如果放松措施，所有社区都增加了人与人之间的接触，则疫情很可能会卷土重来。 加拿大首席公共卫生官 Theresa Tam 医生

（John Paul Tasker （新窗口） · CBC News）