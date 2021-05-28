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魁北克省 5 月 28 日起逐步解封
魁北克从 5 月 28 日开始取消宵禁，为了应对第三波疫情，魁北克省从今年 1 月 9日起采取了严厉的宵禁措施。
现在，魁北克人已经可以在晚上9:30之后继续外出，而且还可以到餐馆、酒吧的露台区进餐和喝酒，并在自家的后院招待朋友或家人。
魁北克省将逐步进行解封，取消宵禁是第一步，今后数周内还可能取消更多的卫生限制，当然，解封的进度取决于疫情的变化。
从星期五，5 月 28 日开始：
魁北克省在全省范围内解除宵禁；
餐馆可以在户外的露台上接待用餐的顾客；
私人家庭可以在自己后院举办户外聚会，最多 8 人；
人们可以魁北克省各地区之间进行旅行；
大型剧院、影院、比赛场所可以开放，最多可容纳 2500人，需要根据卫生规定分配座位，保证一定距离；
不过，魁北克省仍然禁止人们举办室内的私人聚会。
5 月 31日，魁北克省许多地区的疫情级别将从红色区域降为橙色区域，从而取消其他一些限制。
但蒙特利尔市、拉瓦尔市和其他一些地区还需要在等待一段时间才能被降级，这意味着这些城市的餐馆暂时还不能在室内接待顾客。
与此同时，魁北克省 - 安大略省仍然禁止跨省的非必要旅行。
魁省省长弗朗索瓦·莱戈特（François Legault）把 6 月 7 日定为进一步解封的下一个日期，但目前政府不愿透露细节。
新增病例、住院、死亡人数均在下降
这个星期，魁北克省因 COVID-19 住院治疗的人数降至 400 人以下，这是自去年 自10 月 7 日以来的最低水平，目前魁省在重症监护室的人数不到 100 人。
随着越来越多的魁北克人接种疫苗，死亡人数稳步下降。
（Benjamin Shingler （新窗口）, Jonathan Montpetit （新窗口） · CBC News ·）