魁北克省 5 月 28 日起逐步解封

魁北克省将逐步进行解封，取消宵禁是第一步，今后数周内还可能取消更多的卫生限制，当然，解封的进度取决于疫情的变化。

从星期五，5 月 28 日开始：

魁北克省在全省范围内解除宵禁；

餐馆可以在户外的露台上接待用餐的顾客；

私人家庭可以在自己后院举办户外聚会，最多 8 人；

人们可以魁北克省各地区之间进行旅行；

大型剧院、影院、比赛场所可以开放，最多可容纳 2500人，需要根据卫生规定分配座位，保证一定距离；

不过，魁北克省仍然禁止人们举办室内的私人聚会。

蒙特利尔市的餐馆都在外开放露台区做准备。 照片：La Presse canadienne / Ryan Remiorz

5 月 31日，魁北克省许多地区的疫情级别将从红色区域降为橙色区域，从而取消其他一些限制。

但蒙特利尔市、拉瓦尔市和其他一些地区还需要在等待一段时间才能被降级，这意味着这些城市的餐馆暂时还不能在室内接待顾客。

与此同时，魁北克省 - 安大略省仍然禁止跨省的非必要旅行。

魁省省长弗朗索瓦·莱戈特（François Legault）把 6 月 7 日定为进一步解封的下一个日期，但目前政府不愿透露细节。

新增病例、住院、死亡人数均在下降

这个星期，魁北克省因 COVID-19 住院治疗的人数降至 400 人以下，这是自去年 自10 月 7 日以来的最低水平，目前魁省在重症监护室的人数不到 100 人。

随着越来越多的魁北克人接种疫苗，死亡人数稳步下降。

（Benjamin Shingler （新窗口）, Jonathan Montpetit （新窗口） · CBC News ·）