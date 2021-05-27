被遗忘的泰坦尼克号华人幸存者：采访《六人》导演和制片人

英国导演罗飞（Arthur Jones）耗时六年拍摄的纪录片《六人》（The six）让他们的故事重见天日。罗飞在接受本台采访时说，这个故事很适合拍纪录片。它有一个广为人知的大框架，但是这个框架里有一个点是大家都不知道的。六名华人幸存者的经历可以作为侦探纪录片素材。他们的故事里有神秘、模糊、没有前因后果的地方，例如他们逃生的过程和后来的消失。

《六人》的导演罗飞（Arthur Jones）。 照片：LP Films

美国作家施万克（Steven Schwankert）是《六人》的首席研究员。这是他与罗飞的第二次合作。罗飞说，施万克对中国非常了解，对泰坦尼克号抱有巨大的兴趣。制片人罗彤也说，一开始是施万克的热情感染了大家。

关于泰坦尼克号的各种英雄故事和浪漫故事中国人并不陌生，好莱坞大片《泰坦尼克号》在中国更是大获成功。但是当罗飞问周围的中国人知不知道这艘邮轮上有自己的同胞时，竟然没有一个人知道。这使他更坚定地认为这个故事值得讲述。

纪录片《六人》的制片人罗彤。 照片：LP Films

罗彤说，纪录片有一个很长的制作过程。他们起初的想法比较简单，但是在调查和拍摄过程中发现了更多的信息。这个故事变得越来越厚重。罗飞说，在他们找到幸存者的后代以后，他开始有了责任感。

由于美国当时实行排华法。六名华人幸存者在到达纽约后立刻就被驱逐出境，去往古巴。这一段遭遇，罗飞一开始就知道，但是没有把种族歧视这个部分当成故事的重头戏。但是随着调查的深入，他渐渐意识到，六人后来的经历很有代表性，反映了那个时代。影片到完成时，这一部分占了全片的一半。

罗飞说，拍这部电影让他结识了很多美国和欧洲的华人，了解到他们的经历。

幸存者之一方荣山的儿子汤姆。 照片：LP Films

在六名幸存者当中，有一个名叫李炳（Lee Bing）的后来辗转来到加拿大，开了一家餐馆。他是六人中唯一一个乐于对人讲述这段经历的。罗彤说，李炳是一个性格开朗的人，喜欢跟客人聊天。门外有小朋友路过，他会拿牛奶出来给他们喝。

李炳在上世纪四十年代搬到多伦多，过了一段时间就不知所踪。有一种说法是他回国了。但是《六人》拍摄团队没有找到确凿的证据，也不能肯定他是否有后代。

罗飞说，当年留下的资料非常少。而且当时的华人男子经常改名字。结婚，回国，去算一次命，都可能改名。碰到什么问题，改名是一种解决办法。这给他们的寻找增加了很大难度。

一共有八名华人登上了泰坦尼克号。乘客记录上只有他们的名字的英语注音。罗飞等人经过仔细的查找与核对，尽可能忠实地为他们还原了中文名字：

方荣山（Fang Lang）

李炳（Lee Bing）

钟捷（Chang Chip）

亚林（Ah Lam）

严喜（Ling Hee）

胡中（Choong Foo）

林伦（Len Lam）

李林（Lee Ling）

八人中，林伦和李林遇难。

《六人》上个月在中国公映，去年12月获得海南岛国际电影节最佳纪录片提名。