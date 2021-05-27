加拿大各省重启日程，专家：通风、戴口罩、保持距离、勤洗手依然必要

萨斯喀彻温、魁北克、安大略、阿尔伯达省、和BC省，相继宣布重启计划

之前受新冠疫情影响比较严重的这几个省份近日纷纷表示准备重启了，餐馆、健身房、商店、和沙龙也相继开放了，学生也可以返校上课了，而且一定人数限制下的聚会也可以开始了。

不过，病毒学专家表示，无论是商家还是个人，都应该继续采取几个关键性的防疫措施。

加拿大北方以及大西洋沿岸省份疫情一直不算严重，基本的商业活动已经接近正常时期了；但上述疫情严重的几个省份目前的开放很可能是得益于前几周的严格管控措施。

阿尔伯塔大学传染病学史密斯教授（Dr. Stephanie Smith）接受访问时表示，虽然正逐渐开放，但我们不能放弃基本的防疫措施，因为许多加拿大人还没有打疫苗。

这些基本措施包括，戴口罩，保持社交距离，以及勤洗手等习惯。而在一些工作场所，改善通风设备也很重要。

加拿大受新冠疫情影响比较大的几个省份，包括BC省，阿尔伯塔省、萨斯喀彻温省、魁北克省、安大略省的开放计划一览：

加拿大部分省份重启日程表。 照片：CBC

各省目前状况各异

随着越来越多的加拿大人接种了疫苗，哪怕只是接种一剂疫苗，人们也开始期待生活慢慢恢复正常。

有专家称，如果与接种了疫苗的人一起聚会，受到感染的风险会减少很多。

加拿大公共卫生署的谭咏诗医生表示，只有当各省75%成人疫苗接种了第一剂，而当中20%接种了第二剂之后，才应该重启。她暗示有些省份重启速度太快了。

目前，各省新冠病毒感染的状况不一致，东部的大西洋省份和北部已经基本恢复正常，但是曼尼托巴省刚宣布了更严格的隔离措施。

曼尼托巴省的重症监护病房已经满负荷，有些新冠病人要被转移到安大略省。

通风与戴口罩非常关键

来自不列颠哥伦比亚大学的传染病学专家、助理教授墨菲表示 “在理想的世界中，我们应该获得卫生当局的明确指导。告诉你在这种情况下，什么可以做，什么不应该做。”

但现实情况并非总是如此。墨菲介绍了日本人发明的3C方法：

避免封闭空间； 避免拥挤的地方； 避免紧密接 避免紧密接触

他认为，这总结了到目前为止我们已知的关于如何抑制病毒传染的最佳经验。

在病毒流传初期，很多人担心物体表面沉积病毒，于是，给买来的杂货、食品消毒，会不断清洁桌椅等等。但目前来看，通过物体表面病毒感染病例并不大。

安大略省最新的一份流行病研究报告显示，在各种室内环境中，例如教堂、餐馆、音乐厅、和办公楼，新冠病毒的传播超过了几米的范围，所以，尽可能增加室内的空气流通或留在室外非常关键。

史密斯教授表示，最简单的方法，打开窗户。

小型企业解决通风问题可能在财务上面临挑战，而较大型的工作场所，比如工厂，需要进一步采取措施。

之前，工厂等地已经出现过集中爆发，现在更需要找到其传播的根源，并与当地公共卫生官员合作，找到解决方案。