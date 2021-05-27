联邦政府将为节能房屋改造个人提供5000加元补助

凡是将自己的房屋改造成更加节省能源的加拿大人，都可以得到5000加币的补贴。

据联邦政府消息人士表示，这项计划将在未来七年投资26亿加元帮助个人房屋升级加热器，安装太阳能电池板，以及更换门窗。

从今天开始，全国各地居民都可以通过在线申请。申请需要先得到认证顾问的能源评估，以确认你的计划是否能够节省能源，是否有资格获得补偿。

如果屋主决定进行节能房屋改造，则需要雇请有执照的承包商进行改造。

改造结束之后，将需要经过检查，之后可以得到5000加元补偿款。

预计，加拿大总理贾斯汀·特鲁多和能源部长Seamus O'Regan会在今天宣布更多细节，并称这项计划将为加拿大家庭节省能源支出、创造就业、且降低排放。

据估计，加拿大私人住宅和建筑物是最大的碳排放来源之一，约占加拿大总排放量的18%。

今天宣布的计划也符合联邦政府在 秋季经济声明 中的承诺。

消息称，联邦也可能与各省以及城市的拨款合并。

上个星期，联邦政府宣布，将提供高达1000万美元的资金，用于招募、培训、以及指导2000人来进行能源审计。

RCI with David Thurton （新窗口） CBC News

