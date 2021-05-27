加拿大总理特鲁多就二战时期关押意大利裔人正式道歉

星期四，加拿大总理特鲁多在议会就二战时期政府将六百名意大利移民关进集中营，正式向意大利社区道歉。



但遭到关押的人中已经没有幸存者。他们的后人表示，一直等待这一刻的来临。



特鲁多表示，加拿大政府向成千上万无辜的意大利人说声 对不起 。他们被称为 异类敌人 ，他们的后代忍受了羞辱和伤害，而他们的社区对加拿大贡献良多。

加拿大总理贾斯汀·特鲁多为二战拘禁意大利裔人士向社区道歉。 照片：Sean Kilpatrick

二战时期关押意大利裔

1940年6月10日，意大利独裁者墨索里尼向英国与法国正式宣战，作为英联邦国家，加拿大也在同一天对意大利宣战。



几个小时之内，时任加拿大总理威廉·里昂·麦肯泽·金（William Lyon Mackenzie King）启动了战时措施法案，暂停了公正审判权。



之后，加拿大政府将31000名意大利裔加拿大人贴上 异类敌对者 的标签。加拿大皇家骑警迅速按照名单逮捕了600名意大利人，怀疑他们是法西斯同情者，墨索里尼的支持者，内奸情报人员。



逮捕的这些人当中包括了木工、建筑工，也有律师、医生。



他们被关押在安大略的Petawawa，要穿上特殊标记的囚服，每天强迫劳动，筑路、修桥、或者锯木。



很多人在集中营被关押了两三年。



他们的妻子、孩子、家人遭受了社会的歧视，经济和情感上受到折磨。



当时住在蒙特利尔的Salvatore Vistachi刚刚向未婚妻求婚，正期待着婚礼。但突然遭到了逮捕。



他在Petewawa集中营被关押了33个月。因为受过医学训练，他被派往集中营的战地医院工作。



在写给未婚妻的每一封信里，他都会写着：

我不知道我为什么在这里。我是守法公民。我不知道我何时/是否会得到释放。我爱这个国家。正义将会来临。 Salvatore Vistachi



已经80岁、居住在蒙利尔的语言学教授Filippo Salvatore告诉CBC记者：



加拿大没有区分法西斯主义者和意大利人。 Fillippo Salvatore

Salvatore Vistachi的女儿乔对记者表示，她对获得赔偿没有兴趣，自己的父亲如果还活着，应该很高兴自己的名誉得到了恢复。



慎重不要重写历史

不过，也有历史学家警告，加拿大政府的道歉需要谨慎，避免重写历史。



约克大学的历史学教授Roberto Perin表示，在上世纪三、四十年代，加拿大有约3000人持有纳粹党员证书，当中就有人被关进了集中营。



而他们的纳粹党员证书上表明：准备好为墨索里尼和纳粹政府流血。



他还称，这些人被关进集中营是因为政府有一定的证据显示他们与纳粹党有关联。



在蒙特利尔的一座意大利人教堂中，至今还保留着墨索里尼的巨幅壁画。

RCI with Fenn Mayes （新窗口） CBC News