保护唐人街文化遗产：魁北克省和蒙特利尔市两级政府联合成立工作委员会

蒙特利尔市中心的唐人街从十九世纪末开始存在，是加拿大历史最悠久的华人聚居城区之一。但是近些年来，由于老店关门，居民外迁，新进入的投资者并不关心其建筑是否保留原有文化特色，唐人街在慢慢缩小，一些中心区以外的小街日渐冷清。在唐人街开办画廊和艺术品商店将近三十年的画家张连奎说，如果被列为文化遗产，这对唐人街的保护和将来的发展是一件好事。

唐人街中国画廊的主人张连奎。 照片：Wei Wu

他说，要让文化遗产保留下来，就要支持它，发扬它。如果让它自生自灭，它会慢慢萎缩。至于保护政策是否会有利于唐人街的商家，张连奎说，这还要看政府将来的政策和投入的资金，但是应该会有正面的影响。

两级政府联合工作委员会的调研范围包括唐人街的 商业活力 。

唐人街中心区以外的小街在疫情前也是冷清的。 照片：Wei Wu

另一位唐人街店主说，来唐人街投资开发的人恐怕并不喜欢这里变成文化遗产，因为这意味着你要 花很多钱保留一面墙 。但是她还是希望文化遗产保护能有助于唐人街的餐馆重新兴旺起来。因为有些原来的餐馆关门后，取而代之的是酒吧。酒吧的客人比较杂，对周围商家的生意会造成影响。

旧日的唐人街门楼。 照片：Wei Wu

省文化与交流部长鲁瓦（Nathalie Roy）和市长普兰特（Valérie Plante）是在今天一早宣布的成立联合工作委员会的消息，大部分唐人街的店主和居民还不知道。但是在接下来的日子里，委员会将征求他们的意见。另外将与委员会合作的机构还包括蒙特利尔文化遗产局，唐人街工作小组和唐人街所属的Ville-Marie区政府。

鲁瓦表示，“蒙特利尔唐人街不仅展现了城市的文化融合，它也是我们这个开放和好客的社会的反映。”