称台湾为国家：《速度与激情》明星中文道歉遭群嘲

美国电影明星、前著名摔跤手约翰·希南（John Cena）在台湾宣传新片《速度与激情9》时候，将台湾称作一个国家。



他的说法很快受到中国网民的指责，称他这是赤裸裸的 支持台独 。



约翰·希南于昨天在微博上传了一段中文道歉视频，用磕绊的中文说 我有一个错误 ，称自己 很恨很抱歉，对我的错误 ，强调 我很爱很尊重中国与中国人 。



在英文社交媒体推特上，约翰·希南遭到了群嘲。



有人称他 懦夫 胆小鬼 ，有人嘲讽， 谁来帮助约翰·希南找到脊椎 他只认钱 。



有支持台湾的网友利用这个机会解释 为什么说台湾是一个国家，因为台湾有自己的政府、独立司法、和军队 。



但也有中国网友不买账，发文表示 希南只是说自己犯了错误，但没有说明自己犯了什么错误 。



有人直接建议他，发个视频表示 台湾是中国的一部分 。



好莱坞在中国巨大市场前的迷失?

约翰·希南的前合作伙伴Chris Fenton表示，希南遇到的是系统性的问题，在中国的市场和金钱面前，好莱坞如何取舍是个问题。



靠个人无法解决这个问题。好莱坞必须靠全体一起反省如何应对中共的问题。 Chris Fenton



据报道，或许与疫情期久未有新片上映有关，《激情与速度9》上映四天，在中国大陆的票房超过了9亿元人民币，虽然它的票房评分并不好。

RCI with CBC Yew Lun Tian （新窗口）