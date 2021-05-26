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称台湾为国家：《速度与激情》明星中文道歉遭群嘲
推特上有人称他“懦夫”“胆小鬼”，有人嘲讽，“谁来帮助约翰·希南找到脊椎”； 但也有中国网友不买账，发文表示他应该发个视频表示“台湾是中国的一部分”。
美国电影明星、前著名摔跤手约翰·希南（John Cena）在台湾宣传新片《速度与激情9》时候，将台湾称作一个国家。
他的说法很快受到中国网民的指责，称他这是赤裸裸的
支持台独。
约翰·希南于昨天在微博上传了一段中文道歉视频，用磕绊的中文说
我有一个错误，称自己
很恨很抱歉，对我的错误，强调
我很爱很尊重中国与中国人。
在英文社交媒体推特上，约翰·希南遭到了群嘲。
有人称他
懦夫
胆小鬼，有人嘲讽，
谁来帮助约翰·希南找到脊椎
他只认钱。
有支持台湾的网友利用这个机会解释
为什么说台湾是一个国家，因为台湾有自己的政府、独立司法、和军队。
但也有中国网友不买账，发文表示
希南只是说自己犯了错误，但没有说明自己犯了什么错误。
有人直接建议他，发个视频表示
台湾是中国的一部分。
好莱坞在中国巨大市场前的迷失?
约翰·希南的前合作伙伴Chris Fenton表示，希南遇到的是系统性的问题，在中国的市场和金钱面前，好莱坞如何取舍是个问题。
靠个人无法解决这个问题。好莱坞必须靠全体一起反省如何应对中共的问题。
据报道，或许与疫情期久未有新片上映有关，《激情与速度9》上映四天，在中国大陆的票房超过了9亿元人民币，虽然它的票房评分并不好。
RCI with CBC Yew Lun Tian （新窗口）