加拿大高级国防部官员：军队在处理性骚扰丑闻上失败了

星期二，加拿大国防部副部长乔迪·托马斯（Jody Thomas）与国防部代理参谋长韦恩·埃尔（Whayne Eyre)，一起接受加拿大广播公司CBC早间节目The Current采访。



这是持续爆发军队高层性骚扰丑闻之后，军方首次接受媒体专访。



乔迪·托马斯：尚德性骚扰调查报告建议没有得到落实

托马斯表示，在处理性骚扰不端行为方面 失去了方向 ，因为政府没有将六年前公布的、具有重大意义的 军队性骚扰调查报告 当中的建议落实到具体行动上。



2015年，前最高法院大法官玛丽·德尚（Marie Deschamps）发布了就军队性骚扰状况的调查报告，并提出了10项建议。

但托马斯表示，政府没有具体落实这份报告中的建议，比如没有赋予文职部门应有的监督权。



我认为我们做得非常少。尚德的调查报告没有换来任何实际改变。没有结构上的变化，没有立法的变化，没有外部的监督的变化 —— 这些正是德尚报告中强调的。 加拿大国防部副部长乔迪·托马斯（Jody Thomas）

与军队原本说辞相左

托马斯的这些评论与上个月加拿大军队高层就性骚扰丑闻作证时的说法有很大的不同。



上个月，加拿大军人专业行为总干事安德鲁·阿瑟顿（Andrew Atherton）准将告诉议会，为调查军队中的性骚扰行为，尚德报告中的所有10条建议都得到了落实。



但托马斯表示，现在是时候诚实面对问题了。



尽管如此，托马斯也表示，她不认为军队为处理性骚扰事件的努力 完全失败 了。加拿大军队开始了有针对性的 荣誉行动，Operation Honour ，设立了 性骚扰应对中心 ，对骚扰事件报告也增加了。



目前，联邦政府已经任命另一位前最高法院大法官路易斯·阿布（Louise Arbour）负责，以尚德报告为基础，研究如何从外部设立机构，令报告中的建议得到实施。



国防部代理参谋长：性骚扰事件是对军人职业的亵渎

与托马斯一起接受访问的加拿大国防部代理参谋长韦恩·埃尔表示，军队在过去几十年没有解决内部性骚扰事件，这是个存在已久的问题。如果军队无法妥善解决这个问题，将会在社会上变得不关紧要，那会导致在有需要的时候，军队无法保护国家。



他还称，自己几十年的军人生涯中，没有看到任何性骚扰行为。他自己也在反思，是什么掩盖了这些事情。



性骚扰是对军人职业的亵渎。 加拿大国防部代理参谋长韦恩·埃尔

在加拿大军队三位高层因性骚扰事件停职，遭受调查之后，曾有军队女性高层公开辞职，以示失望与抗议。



二月份，阿特·麦当劳（Art McDonald）上将因性骚扰丑闻遭到调查，辞去了军队最高指挥官职位。由韦恩·埃尔接替了他的职务。



而在之前，麦当劳接替了因性骚扰丑闻遭调查的另一位军队最高指挥官乔纳森·万斯（Jonathan Vance）上将。万斯对媒体否认了指控。

阿特·麦当劳（Art McDonald）（前排左）乔纳森·万斯（Jonathan Vance）上将（前排中）都因性骚扰指控接受调查。韦恩·埃尔（前排右）接替担任代理参谋长。 照片：Justin Tang

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