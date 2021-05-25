“超级花红色月蚀”周三出现：加拿大部分地区需起个大早

星期三，月亮将滑过地球阴影，形成2019年1月以来的第一次月蚀。



但是，并非加拿大全境都能看到完整的月蚀。而且，有些地方的天文爱好者可能需要起个大早，才能欣赏到方地平线方向的美景。



超级花红色月蚀

周三的日蚀被称为 超级花红色日蚀 是有它的原因的。



首先是 超级月亮 这个词越来越流行。



超级月亮是指月亮在每月轨道上最接近地球的那天形成的满月。



其次，《农夫年鉴》上给每个月的 超级月亮 都起了个特别的名称。

五月正是鲜花盛开，因此五月份的超级月亮被称为 花月 。



最后， 红色月亮 是指当月亮完全进入地球的阴影之后，显示出的颜色。

加拿大人需起大早

在加拿大，月食将在月亮落下时，从东方开始。有部分地区必须起得很早，才能看到。



月亮将在5月26日世界标准时间8:47，进入半影。



住在曼尼托巴省和西部地区（包括西北地区）的民众，会比安大略省中部地区看到更美妙的日蚀。温尼伯（Winnipeg）：部分地区从凌晨4:44开始。



埃德蒙顿（Edmonton）和卡尔加里（Calgary）：部分阶段从凌晨3:44开始。



温哥华：部分阶段从凌晨2:44开始；全部开始于凌晨4:11。并于凌晨4:25结束。



对于那些可能想看，但天公不作美的地区，你可以随时通过Virtual Telescope Project，Timeanddate.com，或者通过Lowell Telescope的YouTube频道在线观看。



如果你错过了这次月蚀，还可以试试观赏在今年11月份出现的月偏蚀。



此外，6月10号，还可以观赏到环形日蚀。

RCI with Nicole Mortillaro （新窗口） · CBC News