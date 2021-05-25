蒙特利尔市唐人街，疫情中苦苦支撑

店主李女士说，唐人街的位置很好，靠近老城，旁边又有会议中心，平时活动很多。所以唐人街的餐馆生意一向很好。但是餐馆一关门，立刻就没了人气。幸亏有政府补贴，否则很难撑得下去。

另一位店主杰妮也提到了餐馆生意对唐人街其他商家的重要性。她说，新冠疫情这一年多来，唐人街起起落落。疫情一紧张，生意就降下来，有时整整一天，走进店里的人还不到十个。疫情缓解，防疫措施放松，生意就好一些。去年3月23号所有非必要服务停业，4月份的营业额是零。今年有一点收入，但也很低。

杰尼的店有固定的顾客群，例如游客和学生。过去到了美国的长周末，店里会出现来自波士顿、纽约甚至华盛顿的客人。她还有个法国客人，年年都来魁北克住一个夏天，经常来她店里。现在他们都不能来了。学生也一样。学校正常上课的时候，他们会在放学后逛街买东西。在家上课就不会专门出来。

现在蒙特利尔的宵禁时间推迟，商店恢复了正常营业，餐馆也允许外卖服务。但是据李女士观察，人们在家里关了一年，似乎变懒了。连超市这样的地方，不是周末的日子人也不多。不像去年第一次封禁后开放，大家都跑出来买东西。

靠政府补贴支撑下来

李女士说，幸亏有政府补贴她才能撑下来。对此她很感激。但是补贴只能让她免于彻底关门。一年多来店里一直在亏损。每个月店面和货舱的租金就是一万七千多加元，再加上电费、保险和冷暖气等费用，生意再惨淡，这笔巨大的支出却不会降下来。

但是她表示，再难也要撑下去。一般来说店主不会轻易关门。因为租约的限制，也因为前期投入巨大。撑下去总好过从头开始。