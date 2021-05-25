几百万莫德纳新冠疫苗下月抵达加拿大，魁省、BC省宣布重启计划

星期二，加拿大采购部长Anita Anand 表示，新冠病毒疫苗生产厂家莫德纳承诺在下个月，向加拿大再提供几百万剂新冠疫苗，但目前还不能确定运抵的具体日期。

莫德纳原本承诺在今年第二季度向加拿大提供大约1230万剂疫苗。

但工厂生产出现了一些问题，令人对疫苗是否能如期送达产生了疑问。

Anand在回应记者提问时表示，加拿大已经与生产厂家进行了沟通。六月上旬，莫德纳将开始运抵加拿大。

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加拿大将如期完成疫苗接种

莫德纳公司自己的生产设备有限，需要第三方公司加速mRNA生产，然后再运送海外。

CBC曾就此询问该公司，是否可以如期将1230万剂疫苗交到加拿大人手中，莫德纳公司发言人的回应是，“该公司继续扩大疫苗生产规模，并完全专注于为加拿大以及其他国家提供疫苗”。

加拿大总共向莫德纳预定了4000万剂疫苗。

尽管莫德纳疫苗提供出现了问题，不过Aanad女士强调：

加拿大的疫苗接种行动进良好，所有希望接种的合资格人士将在六月底前接种第一针，在九月底前完成第二针接种 加拿大 采购 部长 Anita

魁省和BC省宣布重启计划，曼尼托巴疫情告急

星期二，魁北克省和西部的不列颠哥伦比亚省（BC） 宣布重启计划，令民众生逐渐恢复正常。

魁北克省长勒构（Francois Legault)今天表示，到本周五，全省范围内将允许餐厅的户外部分开放，也允许八人以下的户外聚会。

他还表示，到6月7日，全省范围都将解除疫情红色警告。

但同时，曼尼托巴省疫情告急，联邦准备进行支援。