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白俄罗斯“劫持”客机逮捕独立记者：欧盟宣布将进一步制裁

周一，26岁的普罗塔塞维奇突然出现在一段视频中，怀疑被“强迫认罪”。

白俄罗斯独立记者、活动人士普罗塔塞维奇（Roman Protasevich）2017年，在一次示威活动中被捕。

白俄罗斯独立记者、活动人士普罗塔塞维奇（Roman Protasevich）2017年，在一次示威活动中被捕。

照片：Sergei Grits

RCI

周一，26岁的普罗塔塞维奇突然出现在一段视频中，怀疑被“强迫认罪”。

媒体报告，上周日，一架欧洲瑞安航空公司（Ryanair）的客机，被迫降白俄罗斯首都民斯克，并从飞机上逮捕了独立记者、活动人士普罗塔塞维奇（Roman Protasevich）。

这架客机原本是从希腊飞往立陶宛，但经过白俄罗斯上空时，突然被告知有哈马斯恐怖袭击可能，并动用了白俄罗斯米格战机在空中劫持，迫使客机降落明斯克。
同时被捕的还有普罗塔塞维奇的女友索菲娅·萨佩加（Sofia Sapega）。
周一，互联网上突然出现普罗塔塞维奇的一段视频，疑似承认自己策划了暴动，还说自己身体很好，受到依法对待，正与政府合作
不过，看过视频人士表示，这是胁迫下的视频认罪，并指出他脸上的伤痕，怀疑遭到了虐待。

欧盟将进一步制裁白俄罗斯
星期一，欧盟委员会召开会议，表示会对白俄罗斯实施新的制裁。

欧盟委员会主席冯德莱茵在推特上表示，委员会正就如何制裁白俄罗斯恶劣行径进行讨论，会一直施压。
对白俄罗斯的制裁将包括：对涉及劫机事件个人的制裁；与白俄罗斯资金来源相关的商业活动；制裁白俄罗斯的航空领域。

星期二，欧洲国家的航班开始避开白俄罗斯领空，白俄罗斯的航班也将很快禁止飞往其他欧洲国家。这意味着，除了前往俄国，内陆国家白俄罗将被孤立。

美国、英国政府也表示，白俄罗斯的行为无法接受，呼吁立即释放普罗塔塞维奇。

但白俄罗斯的盟友俄国表示，目前评论事件还为时过早。
白俄罗斯记者以及活动人士在立陶宛机场为著名活动人士普罗塔塞维奇接机。

白俄罗斯记者以及活动人士在立陶宛机场为著名活动人士普罗塔塞维奇接机。

照片：Mindaugas Kulbis



谁是普罗塔塞维奇？
普罗塔塞维奇今年26岁，之前他在社交媒体主持一个电报频道Nexta，该频道报道从去年8月起白俄罗斯的反卢卡申科抗议活动。

去年8月，白俄罗斯举行大选，卢卡申科宣布选举胜利。不过，反对派人士发起了全国性的大游行，抗议卢卡申科大选舞弊，在大选之前，将主要反对派候选人流放至其他国家。

卢卡申科自1994年起担任白俄罗斯总统。2004年，他废除了总统不得有第三任期的法律，担任总统至今。抗议行动一直持续至今。

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