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白俄罗斯“劫持”客机逮捕独立记者：欧盟宣布将进一步制裁
周一，26岁的普罗塔塞维奇突然出现在一段视频中，怀疑被“强迫认罪”。
RCI
周一，26岁的普罗塔塞维奇突然出现在一段视频中，怀疑被“强迫认罪”。
媒体报告，上周日，一架欧洲瑞安航空公司（Ryanair）的客机，被迫降白俄罗斯首都民斯克，并从飞机上逮捕了独立记者、活动人士普罗塔塞维奇（Roman Protasevich）。
这架客机原本是从希腊飞往立陶宛，但经过白俄罗斯上空时，突然被告知有哈马斯恐怖袭击可能，并动用了白俄罗斯米格战机在空中
劫持，迫使客机降落明斯克。
同时被捕的还有普罗塔塞维奇的女友索菲娅·萨佩加（Sofia Sapega）。
周一，互联网上突然出现普罗塔塞维奇的一段视频，疑似承认
自己策划了暴动，还说
自己身体很好，受到依法对待，正与政府合作。
不过，看过视频人士表示，这是胁迫下的视频认罪，并指出他脸上的伤痕，怀疑遭到了虐待。
欧盟将进一步制裁白俄罗斯
星期一，欧盟委员会召开会议，表示会对白俄罗斯实施新的制裁。
欧盟委员会主席冯德莱茵在推特上表示，委员会正就如何制裁白俄罗斯恶劣行径进行讨论，会一直施压。
对白俄罗斯的制裁将包括：对涉及劫机事件个人的制裁；与白俄罗斯资金来源相关的商业活动；制裁白俄罗斯的航空领域。
星期二，欧洲国家的航班开始避开白俄罗斯领空，白俄罗斯的航班也将很快禁止飞往其他欧洲国家。这意味着，除了前往俄国，内陆国家白俄罗将被孤立。
美国、英国政府也表示，白俄罗斯的行为无法接受，呼吁立即释放普罗塔塞维奇。
但白俄罗斯的盟友俄国表示，目前评论事件还为时过早。
谁是普罗塔塞维奇？
普罗塔塞维奇今年26岁，之前他在社交媒体主持一个电报频道Nexta，该频道报道从去年8月起白俄罗斯的反卢卡申科抗议活动。
去年8月，白俄罗斯举行大选，卢卡申科宣布选举胜利。不过，反对派人士发起了全国性的大游行，抗议卢卡申科大选舞弊，在大选之前，将主要反对派候选人流放至其他国家。
卢卡申科自1994年起担任白俄罗斯总统。2004年，他废除了总统不得有第三任期的法律，担任总统至今。抗议行动一直持续至今。