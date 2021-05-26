中国碾压香港反对派，台湾担忧成为“下一个”

台湾外交部长吴钊燮接受CBC访问：不能允许民主台湾被中国接管。

本周一，台湾外交部长吴钊燮（Joseph Wu）接受了加拿大广播公司CBC的专访，强调台湾不愿意成为下一个香港，呼吁包括加拿大在内的民主国家联盟，可以做出更多努力，支持台湾，应对中国日益敌对行为。

吴钊燮在接受CBC新闻《权力与政治》节目专访时表示，如果你看中国的行动，它不会仅止于香港。看看中国在东海、台湾海峡、南海的军事行动，就会明白，这是一个集权政权正试图将其影响力扩展到中国以外。

他表示，在中国扩张进程中，台湾是前沿，正在遭受中国影响力运作，包括渗透、虚假宣传、网络攻击、以及军事威胁。

台湾民众视香港发生的事情为‘现代悲剧“，不应该允许再次发生。

台湾一直就中国今年的军事行动发出警告。中国战机进入台湾的防空识别区，并在四月份于台湾岛附近部署了航空母舰编队演习 —— 中国表示，将会定期进行这类演习。

台湾外交部长吴钊燮表示，希望全世界民主国家更多关注台湾的动荡局势。

在这种情况下，我们希望民主国家更多表达对台湾的支持，特别是将台湾视为面对中国的前沿国家，支持台湾的民主。不能允许民主的台湾被中国接管。支持台湾成为世界卫生组织观察员加拿大一向的立场是支持 一个中国 ，不承认台湾为主权国家。不过，加拿大和台湾相互设有 经济文化办事处 。

自1998年，加拿大工业部长约翰·曼利访问台湾以来，加拿大没有派内阁级别官员访问台湾。

不过，本月初，加拿大加入了 七大工业国 ，支持台湾 有意义地参与世界卫生组织论坛和世界卫生组织大会 。

但是，本周开幕的世界卫生组织年度大会，台湾依然没有获得邀请。

台湾抨击国际卫生组织 继续冷漠 ，无视台湾民众的生命健康。

中国一直竭力阻止台湾参与任何国际机构，包括世卫以及联合国。

加拿大对台湾的支持非常勇敢吴钊燮表示： 如果加拿大政府能够继续支持台湾参与国际事务，会非常感激。从这一点开始，我们会与加拿大政府有更多合作，确保人权、自由、或民主能够继续扩大到世界各地。

加拿大与七大工业国集团联盟也对中国在南海和东海的行动表示 严重关切 ，并强调两岸和平与稳定的重要性。

RCI with Brennan MacDonald （新窗口）, David Common （新窗口） CBC News