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中国碾压香港反对派，台湾担忧成为“下一个”

2019年12月，台湾外交部长吴钊燮接受美联社访问。

2019年12月，台湾外交部长吴钊燮接受美联社访问。

照片：Chiang Ying-ying

RCI

台湾外交部长吴钊燮接受CBC新闻访问：不能允许民主台湾被中国接管。

台湾外交部长吴钊燮接受CBC访问：不能允许民主台湾被中国接管。
本周一，台湾外交部长吴钊燮（Joseph Wu）接受了加拿大广播公司CBC的专访，强调台湾不愿意成为下一个香港，呼吁包括加拿大在内的民主国家联盟，可以做出更多努力，支持台湾，应对中国日益敌对行为。
吴钊燮在接受CBC新闻《权力与政治》节目专访时表示，如果你看中国的行动，它不会仅止于香港。看看中国在东海、台湾海峡、南海的军事行动，就会明白，这是一个集权政权正试图将其影响力扩展到中国以外。
他表示，在中国扩张进程中，台湾是前沿，正在遭受中国影响力运作，包括渗透、虚假宣传、网络攻击、以及军事威胁。
台湾民众视香港发生的事情为‘现代悲剧“，不应该允许再次发生。
台湾一直就中国今年的军事行动发出警告。中国战机进入台湾的防空识别区，并在四月份于台湾岛附近部署了航空母舰编队演习 —— 中国表示，将会定期进行这类演习。
台湾外交部长吴钊燮表示，希望全世界民主国家更多关注台湾的动荡局势。

在这种情况下，我们希望民主国家更多表达对台湾的支持，特别是将台湾视为面对中国的前沿国家，支持台湾的民主。不能允许民主的台湾被中国接管。支持台湾成为世界卫生组织观察员加拿大一向的立场是支持一个中国，不承认台湾为主权国家。不过，加拿大和台湾相互设有经济文化办事处
自1998年，加拿大工业部长约翰·曼利访问台湾以来，加拿大没有派内阁级别官员访问台湾。
不过，本月初，加拿大加入了七大工业国，支持台湾有意义地参与世界卫生组织论坛和世界卫生组织大会
但是，本周开幕的世界卫生组织年度大会，台湾依然没有获得邀请。
台湾抨击国际卫生组织继续冷漠，无视台湾民众的生命健康。
中国一直竭力阻止台湾参与任何国际机构，包括世卫以及联合国。
加拿大对台湾的支持非常勇敢吴钊燮表示：如果加拿大政府能够继续支持台湾参与国际事务，会非常感激。从这一点开始，我们会与加拿大政府有更多合作，确保人权、自由、或民主能够继续扩大到世界各地。
加拿大与七大工业国集团联盟也对中国在南海和东海的行动表示严重关切，并强调两岸和平与稳定的重要性。

RCI with Brennan MacDonald （新窗口）David Common （新窗口） CBC News

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