曼尼托巴省疫情告急，请求联邦政府增援

帕里斯特对特鲁多的支持表示感谢。他说，希望曼尼托巴省需要支援的状况是暂时的、短期的。但是志愿人员越快抵达越好。

曼尼托巴省在过去二十四小时中新增594起新冠确诊病例，有3人死亡。其中两名死者感染的是B117变种病毒。该省过去一周平均日增病例为475起，这是该省疫情以来的最高纪录。

这些数字看上去和安大略及魁北克在疫情高峰时无法比较。但是曼尼托巴省的总人口还不到130万（2016年人口普查结果），只是安省人口的十分之一左右。

曼尼托巴省从上星期六起开始实行更严格的防疫措施，禁止不同住址的人聚会，并规定购物时每个家庭只能有一人进入商店。省公共卫生官员说，该省医疗系统的收治能力已经到了极限。他们呼吁省民在即将到来的长周末待在家里，如有症状要立刻去做病毒检测。

（La Presse canadienne, un article adapté en chinois par Wei Wu)