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曼尼托巴省疫情告急，请求联邦政府增援
曼尼托巴省长帕里斯特（Brian Pallister）表示，该省急需50名急救护士，20名呼吸治疗师和50名追踪接触者。他星期五（5月21日）为此和联邦总理特鲁多会谈。两级政府的官员也已经开始讨论从其他省份调派急救护士和呼吸治疗师的事宜。追踪接触者则应由加拿大统计局派出。
帕里斯特对特鲁多的支持表示感谢。他说，希望曼尼托巴省需要支援的状况是暂时的、短期的。但是志愿人员越快抵达越好。
曼尼托巴省在过去二十四小时中新增594起新冠确诊病例，有3人死亡。其中两名死者感染的是B117变种病毒。该省过去一周平均日增病例为475起，这是该省疫情以来的最高纪录。
这些数字看上去和安大略及魁北克在疫情高峰时无法比较。但是曼尼托巴省的总人口还不到130万（2016年人口普查结果），只是安省人口的十分之一左右。
曼尼托巴省从上星期六起开始实行更严格的防疫措施，禁止不同住址的人聚会，并规定购物时每个家庭只能有一人进入商店。省公共卫生官员说，该省医疗系统的收治能力已经到了极限。他们呼吁省民在即将到来的长周末待在家里，如有症状要立刻去做病毒检测。
（La Presse canadienne, un article adapté en chinois par Wei Wu)