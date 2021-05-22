重振旅游业：魁北克省开始推出各种度假优惠

在公布了今年夏天的逐步解封计划后，为了振兴旅游业，魁北克省政府开始推出一些刺激人们在省内旅游度假的优惠政策。

魁北克市的地标建筑 Château Frontenac。 照片：Radio-Canada / Carl Boivin

公园半价年卡

与去年一样，魁北克省将于 6 月 1 日上午 9 点开始，以半价出售省级公园年度通行证，人们可以在魁北克省户外活动设施协会 - Sépaq 的网站 （新窗口） 上购买。

魁省户外活动设施协会将总共出售 140,000 张半价门卡，含税价格为 40.63 加元，这个通行证可以让人们无限制地前往魁省的23个省级公园

该协会去年采取了年卡半价措施，很受欢迎，使去年前往各个省级公园的人数大增。

在其他设施也有优惠

Sépaq 的这张年卡还可以让人们在 Sépaq 下辖的各个越野滑雪中心、魁北克水族馆（l’Aquarium du Québec）等设施购买门票时享受15％的折扣。

另外，人们在 Oka 公园、Mont-Orford 公园以及 Yamaska 公园停车时，凭此卡停车费可减 25％。

省级公园 Mont Orford 景色优美，非常适合全家远足和登山。 照片：Radio-Canada

与此同时，魁北克省旅游业的 Explore Québec 项目还将提供 600多个套餐，在省内的多个景点提供 25％ 的优惠，促进人们今年夏天在魁北克省内观光度假。

（Jean-François Nadeau （新窗口）/ Radio-Canada)