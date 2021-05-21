加美封关再延一个月：到 6 月 21 日

加拿大联邦政府宣布，把加拿大与美国边境的封闭措施再延长一个月，到 6 月 21 日。

封关从去年 3 月延续至今

2020 年 3 月疫情爆发后，加拿大和美国达成协议，从 3 月 21 日起，加拿大-美国陆地边界禁止所有非必要人员过境。

之后，加拿大和美国每 30 天复审一次疫情情况，逐月进行延长，这一禁令本应在今天（5月21日）到期，但现在又被延长到 6 月 21 日。

需要 75%加拿大人接种疫苗

这个星期，加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）被问到加拿大与美国边境重新开放的时间问题，当时特鲁多流露说，先要等到 75％的加拿大人接种了 COVID-19 疫苗再说。

加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）对加美边境重新开放问题持谨慎态度。 照片：La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

特鲁多表示，渥太华和华盛顿之间的讨论仍在继续，但加拿大现在还没有击败第三波疫情，在能够安全地进行旅行之前还有许多工作要做。

美国人开始摘口罩了

加拿大政府的谨慎与美国政府的态度形成鲜明对比。

在美国，COVID-19 疫苗接种运动进行得高效快速，美国疾病预防控制中心（CDC）已经在 5 月14日宣布，完成了两剂疫苗接种的美国人，在大多数室内外环境中可以不必再戴口罩或保持距离了。

美国疾病预防控制中心（CDC）已允许接种了两剂疫苗的美国人在大多数公共场所不戴口罩。 照片：Getty Images / AFP/OLIVIER DOULIERY

美国的一些议员正在敦促美国总统拜登的政府制定一个开放边界计划，使加拿大与美国的边境在 7 月 4 日美国国庆 - 独立日之际能够重新开放。

美国纽约州民主党的议员布莱恩·希金斯（Brian Higgins）本周四（5月20日）表示，把加拿大与美国的边境关闭时间再延长一个月是不可接受的。

他在推特上写道： 重新开放加美边境对家庭团聚和我们相互联接的经济至关重要。

布莱恩·希金斯一直在争取从 5 月份开始放宽对可过境必要旅行的定义，并在 7 月之前全面开放加美边境。