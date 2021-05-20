对艾沙库安之死的调查：当事护士作证，承认自己刻薄

在艾沙库安死前用脸书直播的视频中，这名护士说艾沙库安 真蠢 ，又说她享受到治疗服务 全都是我们在付钱 。她没有否认自己说过这些话，只是辩解说，如果对方是个靠社会救济生活、有七个孩子并且吸毒酗酒的白人女性，以她那天精疲力尽的状态，也还是会说出同样的话。

不过她承认，她当时确实想过，这个患者是否有能力照顾七个孩子。魁北克省原住民妇女团体的律师指出，孩子多这个印象正是原住民女性遇到的偏见之一。

在对艾沙库安的治疗上，星期一以来的不同证人说法不一。艾沙库安被注射了5克氟哌啶醇，这是一种镇静药物。另外，她的家人认为医院没有对她进行及时抢救。今天作证的护士说，她如果事先知道艾沙库安有心脏问题并装了起搏器的话，就不会给她注射氟哌啶醇。

37岁的艾沙库安2021年9月28日在魁北克省若里耶特市医院死亡，留下丈夫和七个孩子。她在死前不久用手机通过脸书直播求助。她在视频中用本族语言喊叫，要求家人来接她，说医院给她用了太多的药。两个护士在视频的最后出现在她床前。她们先是一面整理东西一面互相交谈，说艾沙库安差点把一个什么东西扯下来。然后其中一人说： 你他妈的能不能别犯傻了？你真蠢得可以。 另一个护士接口说： 你做了错误的选择，我的美人。你的孩子们看到你现在这个样子会怎么想。想想他们吧。 安静下来的艾沙库安低声用法语回答说：我就是因为这个才来的。 视频中还有一些语句听不清楚。据有的媒体报道，其中一个护士还说： 你知道是谁负担你的医药费么？ 两名护士在艾沙库安死后均被解雇。

（Espaces autochtones, un article adapté en chinois par Wei Wu)