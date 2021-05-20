安大略省人 5 月 22 日起可以恢复高尔夫、网球等户外运动

从本周六，5 月 22 日开始，安大略省的省民们将可以恢复高尔夫、网球、篮球和其他的户外运动。

随着第三波疫情的逐渐消退，安大略省长道格·福特（Doug Ford）周四（5月20日）宣布了安大略省的分阶段解封计划。

这个计划将根据疫苗接种率以及疫情的统计数据逐步放宽卫生限制。

不过，除了目前已宣布可以从事的户外活动外，安省的居家令将维持到 6 月 2 日。

省长道格·福特表示， 这些限制措施奏了效，我们看到关键的公共卫生数据越来越好 。

三步走计划

安大略省政府将分三个阶段，在六月、七月、八月逐步解封，逐步放宽对室外聚会，以及室内活动的限制。

安大略省人5月22日起可以恢复打高尔夫。 照片：Radio-Canada

与此同时，从 5 月22日起，安省的一些户外场所将重新开放，其中包括：