渥太华：到美国打疫苗的加拿大人回来后必须隔离

加拿大联邦政府表示，到美国去注射 COVID-19 疫苗的加拿大人在回国后必须进行隔离。

加拿大公共卫生署 （ Public Health Agency of Canada ）在星期三（5月19日）晚些时候发表的一份声明中说，豁免隔离的人群范围不覆盖那些出国去接种新冠疫苗的人。

消除混淆

加拿大政府发布这一声明，是为了澄清近日来的一些混淆。

最近有消息说，注射新冠疫苗有可能被视为基本医疗服务，过境的加拿大人在回国后可免除 14天的隔离。

本周二，在加拿大阿尔伯塔省与美国蒙大拿州的边境过境点附近，等着过境去美国打 COVID-19 疫苗的加拿大人开车排着长队。

加拿大公共卫生署 （ Public Health Agency of Canada， PHAC）的发言人在一个电子邮件中予以了澄清：

对去国外获得基本医疗服务后返回加拿大的旅行者实行的隔离豁免，不包括那些去接种 COVID-19疫苗的人。 加拿大公共卫生署 （ Public Health Agency of Canada， PHAC）

加拿大公共卫生署发布最新声明，澄清了一些混淆，去美国接种新冠疫苗的加拿大人不会被豁免强制隔离。 照片：Associated Press / Paul Sancya

加美封闭边界

自 2020 年 3 月起，加拿大和美国就关闭边境，只允许基本服务人员通过，禁止人们因旅游休闲等目的而过往边境。

通过陆路边境进入加拿大的非必要旅行者需要在入境前提供 COVID-19 测试阴性证明，并需要在入境后进行 14 天的强制隔离。

但自今年 2 月以来，需要接受基本医疗服务的患者，在持有医生证明的情况下，可以跳过这些规定。

加拿大不缺疫苗

加拿大公共卫生署在声明中说，加拿大实际上不缺疫苗：

加拿大现在有很多 COVID-19 疫苗可以使用。 加拿大公共卫生署 （ Public Health Agency of Canada， PHAC）

根据加拿大广播公司的疫苗追踪数据，到目前为止，加拿大已注射了1940万剂疫苗，总人口中 47.9％ 的人已经至少注射了一剂。

美国边境控制

加拿大公共卫生署还指出，想去美国打疫苗的加拿大人最终能否获准进入美国，将由美国边境当局决定。

星期三，美国海关与边境保护署（U.S. Customs and Border Protection）表示，如果仅仅是为了接种疫苗而试图进入美国边境，即使有医生的推荐，也将被拒绝入境。

美国海关与边境保护署的发言人说：

在目前的旅行限制下，仅仅是为了接种疫苗而进行的过境旅行是不被允许的。 美国海关与边境保护署（U.S. Customs and Border Protection）

但如果一个人以合法的旅行原因进入美国，符合当前的旅行限制，在旅行过程中接种了疫苗，这又另当别论。 美国海关与边境保护署（U.S. Customs and Border Protection）

不隔离面临巨罚和监禁

返回加拿大的旅行者若违反强制隔离规定，最高刑罚包括罚款 75 万加元和/或被监禁 6 个月。

如果某人 故意或不顾后果地违反隔离规定 并危及到他人的生命，则处罚更重：罚款 100 万加元和/或被监禁 3 年。

（Philip Ling （新窗口） / CBC）