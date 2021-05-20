油价大幅回升：加拿大 4 月通胀率达到 3.4%

加拿大统计局说，4 月份的消费者价格指数比一年前上升了 3.4％，这是通货膨胀率自 2011 年 5 月以来的最快增速。

这一涨幅略高于经济学家的预期，路透社调查的分析家们此前预测，4 月份的年通胀率应该是 3.2％。

汽油价格大幅回升

4 月份的汽油价格比去年同期上涨了 62.5％，这是加拿大统计局记录的最大年度涨幅。

加拿大统计局表示，除去汽油价格，4 月份的年度通货膨胀率为 1.9％。

加拿大统计局表示，从地区来看，每个省的物价都比去年同期上涨，但在大西洋沿岸，价格涨幅更高。

通胀飙升是暂时的？

加拿大统计局同时表示，通胀应该是暂时的。

加拿大央行 （Bank of Canada）行长蒂夫·麦克莱姆（Tiff Macklem）。 照片：Reuters / Chris Wattie

上个星期，加拿大央行 （Bank of Canada）行长蒂夫·麦克莱姆（Tiff Macklem）警告说，总体通胀数据即将出现波动，但同时补充说，他认为 4 月份的高数据不需要央行立即采取行动。

他在上周对加拿大大西洋地区的大学生发表演讲后对记者说：