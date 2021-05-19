证人：魁省在医院死亡原住民女子Joyce Echaquan 可能被独自留在了病房里

有关魁北克省原住民妇女艾沙库安（Joyce Echaquan）在医院死亡事件的公开调查听证会正在进行中，听证会在魁省三河市 (Trois-Rivières) 的法院大楼举行。

2020 年 9 月 28 日，在魁北克省若里耶特市（Joliette）医院，37 岁原住民女子艾沙库安（Joyce Echaquan）在就医过程中死亡，她去世前用手机拍下了视频并上传到脸书，视频录下了医护人员在病房里对她的歧视性羞辱言论，当事的两名护士之后先后被医院解雇。

艾沙库安之死在原住民社区和整个社会引发强烈震动，魁北克省法医卡麦尔（Géhane Kamel）从上周开始对艾沙库安之死展开公开调查，这一调查持续三周。

事件回顾

加拿大广播公司报道说，艾沙库安是在 2020 年 9 月 27 日住进医院的。

她的亲属说，她先是躺在担架上等待，然后被送进隔离室。她在死前不久用手机通过脸书直播求助。

她在视频中用本族语言喊叫，要求家人来接她，说医院给她用了太多的药。

听证会证人

在听证会上，证人们在为当时的情况提供更多的线索。

有关原住民妇女艾沙库安（Joyce Echaquan）在医院死亡事件的调查听证会在魁省三河市 (Trois-Rivières) 的法院大楼举行。 照片：Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

周三出庭的一名医院护工说，艾莎库安当时在很长一段时间内呆在病房里无人照看，这违反了医院的有关规定。

根据这位护工的证词，2020年9月28日上午10:20左右，艾莎库安由于情绪激动，接受了一针注射，她在接受注射时予以了良好合作。

然后，这位护工离开艾莎库安的病房，去看望其他病人。

当她再回到艾莎库安的病房时，已经是 11点，这时她看到艾莎库安的四肢都被绑住了，在房间里的一名护士对护工大喊到：她拍了我们的视频，我已经删了。

护工说，从她离开艾莎库安的病房到返回病房的期间，她不知道发生了什么情况，也不知道视频中录下了什么。艾莎库安在去世前不久直播了这段视频。

这名护工立即通知了自己的上司，说有同事被拍了视频，然后她去照料其他患者。

所以，艾莎库安在这段时间里是独自一人在病房，四肢被绑着...

上午11:45 左右，这名护工的一位同事告诉她，必须对艾莎库安进行抢救，她情况不妙。胡工说，她认为这时艾莎库安已经停止了呼吸。

护工说，当时急诊室里一片混乱，到处响警报！... 在进行了 45 分钟的心脏复苏抢救后，艾莎库安被宣布死亡。

这个星期，艾莎库安的家人，包括她的配偶卡罗尔·杜贝（Carol Dubé），在参加公开调查听证会。 照片：Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

对艾莎库安医院死亡事件的调查听证会将持续到 6月2日，听证会将总共听取大约 50 名证人的证词。

（ Marie-Laure Josselin / Radio-Canada）