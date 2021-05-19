从五天至一个月：加拿大卫生部批准延长辉瑞疫苗储存期

在此之前,辉瑞疫苗从零下60-80摄氏度的超低温冰柜中取出后，只能在冰箱里储存五天。卫生部今天宣布的决定将对加拿大全国各地接下来的疫苗接种工作产生很大影响。

欧洲药品管理局本周一已宣布同样决定。该机构在分析了关于辉瑞疫苗稳定性的更多数据后，决定建议更灵活的储存条件，让没有打开过、已解冻的疫苗可以在冰箱里最多储存31天。加拿大卫生部官员星期一在被CBC记者问到这个问题时称正在审核辉瑞公司的申请，星期三更新了相关指南。

在加拿大刚开始进行疫苗接种时，辉瑞疫苗挑剔的储存条件给它的广泛使用造成了障碍。除魁北克省外，其他省份都根据卫生部的建议决定疫苗在解冻后必须就地使用，不能再运到别处。

现在它能够在冰箱中被储存更长时间， 意味着小诊所、收容中心、药房和监狱卫生所等没有超低温冰柜的地方也能提供接种。这将会加快即将全面展开的第二剂疫苗接种工作。

（CBC News, un article d’Adam Miller, adapté en chinois par Wei Wu)