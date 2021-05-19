魁北克省首先开始解封，其他省也将跟进

加拿大的魁北克省实行宵禁已有130天，但即将解封。

随着住院人数和每日感染病例数据趋于稳定，加上魁省广泛打疫苗的计划提前得以实施，各种限制措施将逐步取消。

魁北克省政府宣布，从 5月28日（星期五）开始：

魁北克省全省范围内完全取消宵禁；

餐馆的露台区可以重新开放；

最多允许来自不同住址的 8 个人在私人家的后院聚会；

人们可以跨地区旅行；

剧院和比赛场所将重新开放，但对人数有限制。

之后，在6月至8月底之间，魁北克省还有望逐步取消其他措施。

魁省的目标是到 8 月底 75% 的人完成两剂疫苗接种，到那个时候，大学大专的学生们将可以返校上课。

不过，魁北克省长弗朗索瓦·莱戈特 （François Legault）谨慎表示，解封计划能否顺利进行，在很大程度上 取决于疫苗接种的进展情况。

加拿大其他省

近来加拿大收到的疫苗大大增多，加拿大各地都在加速接种疫苗，魁北克省首先开始解封，对其他省也是一剂 强心剂 。

对在疫苗接种上领先的一些国家的早期研究证明，即使只注射了单剂疫苗，也能提供强大的保护作用，越来越多的人接种，意味着加拿大的前景越来越光明。

渥太华大学（University of Ottawa）的副教授、全球卫生流行病学专家 Raywat Deonandan 表示： 情况每天都会好转 … 接种疫苗是有效的。

（CBC）