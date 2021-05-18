BC省要求人们在健身房戴口罩，警察可以检查

在加拿大的不列颠哥伦比亚 (BC) 省，省总检察长正在对 紧急计划法－Emergency Program Act 中有关在健身设施中戴口罩的指南进行修订，修订后的规定将使警察和其他官员有权在健身设施中自行决定采取措施。

5 月 7 日，BC 省卫生官员下令, 人们在健身设施中锻炼时需要始终佩戴口罩，包括健身房、舞蹈室等。

省政府将口罩定义为覆盖鼻子和嘴巴的医用或非医用口罩，仅仅是面部遮盖物不行。

如果在室内健身设施未戴口罩，或拒绝遵守执法人员的规定，则可被处以230加元的罚款。

BC 省要求人们在健身房里始终戴口罩. 照片：Facebook/Thor Gym

与此同时，BC省还要求人们联系当地的有关办公室或警察部门，举报不戴口罩、违反法规的情况，在联系当地警察部门时，可以打警方的非紧急电话。

BC 最新疫情

5月18日，BC 省报告日增 411例新 COVID-19 病例，另有 2人死亡。

BC 省卫生官邦妮·亨利 (Bonnie Henry) 医生和省卫生部长阿德里安·迪克斯 ( Adrian Dix) 在一份书面声明中说，目前在BC 省有 4,890 个活跃病例，360 人在医院中接受治疗，其中 127 人在重症监护室。

(CBC)