加拿大女高管薪金低于男高管，少数族裔女高管工资更低

在加拿大的工作场所，尽管这些年来在男女平等方面取得了进步，但仍有很长的路要走。

加拿大统计局根据 2016 年和 2017 年对女性管理人员社会经济状况进行的一项新研究表明，担任最高层管理职位的妇女不多，而原住民和有色少数族裔妇女进入最高管理层的就更少，而且，女性高管人员的平均工资也大大低于男性同行。

女高管薪酬不到男高管的一半

根据上述研究，加拿大女性高层管理人员的收入比男性高层管理人员平均低约 56％，女性高层管理人员的平均年收入为 495,600 加元，而男性高层管理人员的平均年收入约为 110 万加元。

与此同时，有色人种女性高管的平均年收入为 347,100 加元，低于非有色族裔的女高层管理人员。

加拿大少数族裔女高管的工资低于非少数族裔女高管. 照片：Getty Images / LaylaBird

妇女高管比例低

统计局的上述研究还发现，在总裁职务一级，女性的比例仅有十分之一。

在担任管理层职位的所有妇女中，有色少数族裔妇女的比例是十分之一，但在整体劳动力队伍中，20% 的妇女为有色族裔。

与此同时，原住民妇女在管理人员中仅占 1％，而她们在劳动力中的比例为 4％。