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恢复传统：美国总统与副总统公开报税记录

美国总统拜登与副总统哈里斯。

美国总统拜登与副总统哈里斯公开去年的报税记录。

照片：Reuters / Lucas Jackson

RCI

美国总统拜登和副总统哈里斯公开了各自家庭的2020年联邦税表。将近半个世纪以来，历届美国总统和副总统在任期内都每年公布报税记录，只有特朗普是个例外。

白宫为此事发表的声明说：遵循一项几乎从未中断的传统，总统今天公布了他的2020年联邦税单。

拜登和哈里斯都属于美国1%最富有人群。根据拜登夫妇的联邦税表，他们二人去年有60万7336美元的税前收入，纳税15万7414美元，税率为25.9%。这些收入一半来自拜登的养老金，一半来自他们夫妇名下的公司。

副总统哈里斯的丈夫道格拉斯·埃姆霍夫（Douglas Emhoff）是执业律师。夫妇俩去年的税前收入接近170万美元，按36.7%的税率缴纳个人所得税。哈里斯出版于2019年的回忆录《我们的真相，我的美国梦》获得版税35万美元。

他们的报税记录还显示，拜登夫妇去年向不同的团体捐款大约3万美元，其中1万美元是捐给以他们已故儿子的名字命名的基金会。哈里斯和丈夫向一些公益慈善团体捐出2万7千美元。

（Radio-Canada, un article de Sophie-Hélène Lebeuf, adapté en chinois par Wei Wu）

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