加拿大公共卫生署：12岁以上少年儿童可以接种辉瑞疫苗

加拿大首席公共卫生官 Theresa Tam 医生表示，加拿大国家免疫咨询委员会 -National Advisory Council on Immunization (NACI) 现在同意, 辉瑞-BioNTech (Pfizer-BioNTech)COVID-19 疫苗可以在 12岁及以上的人群中使用，这将有助于各省政府开展为年轻人接种疫苗的工作。

Theresa Tam 医生在星期二 （5月18日）宣布了这一消息，她说，国家免疫咨询委员会（NACI）建议对 12 至18岁之间所有符合资格的年轻人进行标准的两剂辉瑞疫苗的注射。

加拿大首席公共卫生官 Theresa Tam 医生。 照片：La Presse canadienne / Adrian Wyld

实际上，在加拿大国家免疫委员会正式放开之前，各省就已经放开了对青少年的疫苗接种。

上星期，马尼托巴省的疫苗接种预约非常多，因为该省宣布所有12岁及以上的人都有资格预约注射。

安大略省计划在本月底之前为18岁以下的年轻人开放疫苗接种，而魁北克省、纽芬兰和拉布拉多省等其他地区，则计划在在本学年结束之前，为青少年完成疫苗接种。

（CBC）