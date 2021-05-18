加拿大政府出资近两亿加元帮助本国制药公司建疫苗厂

这家工厂预计在2024年完工，正式投产后每年将生产1.12亿到6.4亿剂mRNA（信使核糖核酸）疫苗。公司还承诺未来二十五年在密西沙加市保持五百个全职工作岗位。

革新部长商鹏飞（François-Philip Champagne）在今天的新闻发布会上表示，该厂将在未来流行病来袭时提供本国生产的疫苗和治疗产品，使加拿大减少对外国疫苗厂商的依赖。

Resilience Biotechnologies是医药合同定制研发生产组织（CDMO）企业，可以生产辉瑞、阿斯利康等国际大公司研发的产品。但是它目前还没有生产新冠疫苗的能力。

加拿大的新冠疫苗全部依赖进口。去年秋天，联邦政府投资1.73亿加元帮助魁北克省制药公司Medicago研发新冠疫苗。该公司星期二表示，早期临床试验的结果令人满意，注射两剂疫苗后可以产生强有力的抗体和细胞免疫反应。

（CBC News, un article de John Paul Tasker, adapté en chinois par Wei Wu)