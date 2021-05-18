魁北克省将在5月28日解除宵禁

夏天来临，疫情减轻，加拿大魁北克省将逐步放松卫生限制措施。

加拿大广播公司报道说，从 5 月 28 日起，位于红色区域的魁北克省餐馆的老板们将可以在餐馆外面的露台区接待顾客，而且魁北克省将取消宵禁。

星期二（5月18日）早上，魁北克省长弗朗索瓦·莱戈特（François Legault）发布推特说：

我们终于在接近自由！感谢您做出的贡献！到目前为止，有 75％的成年人已经接受了第一剂疫苗或至少已预约了疫苗接种。 魁北克省长弗朗索瓦·莱戈特（François Legault）

需要自由

随着疫苗接种在魁北克全省迅速普及，感染率和住院人数持续下降，魁北克人对省政府寄予了很高的期望。

魁北克省长弗朗索瓦·莱戈特说，

正在要求卫生部长提出一项完整的计划，... 这个夏天应该比去年夏天更好，因为我们已经进行了良好的疫苗接种，而去年夏天没有接种疫苗。但在接下来的几周里我们必须要小心。至于其他方面，敬请期待 。

星期二（ 5 月 18日），魁北克省卫生当局报告日增感染 551 例，8 人死亡。

蒙特利尔市的新冠疫苗接种中心。 照片：Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

还是要小心

魁北克省的公共卫生医学专家玛丽斯·盖伊 （Maryse Guay） 医生在接受加拿大广播公司采访时表示，看来省政府是下了决心要保护人们的心理健康。

她补充说， 但是，您仍然需要继续小心，限制还有新增病例，局势还没有完全平静下来。

如果放开过多，导致后来又得再次封闭，那就太糟糕了。 舍布鲁克大学(l’Université de Sherbrooke) 社区卫生科学系教授玛丽斯·盖伊医生

循序渐进

蒙特利尔大学医院中心 CHUM 的微生物学家和传染病专家塞西尔·唐博里（Cécile Tremblay）在接受加拿大广播公司的采访时表示，她认为，鉴于每天记录的感染病例呈下降趋势，放松卫生措施的决定是合理的。

但她坚持，要采取循序渐进的方法，并需要继续开展疫苗接种。她说：

如果我们循序渐进，我们将能够评估相关措施的影响。 CHUM 的微生物学家和传染病专家 Cécile Tremblay

自己快速检测

魁北克人在魁北克市的一个小广场上享受阳光。 照片：Radio-Canada / Victor Paré

一些专家认为，放开卫生控制措施应该与普及快速检测同步。

蒙特利尔大学 （Université de Montréal）公共卫生学院教授罗克桑娜·波伽斯·达斯丽娃（Roxane Borgès Da Silva）解释说，自己每周进行测试可以非常管用，特别是那些在自己周围有脆弱亲人的人。她说：

比如，如果我想去看望 年已 75岁的父母，最好先进行一下自我测试，确保自己不是超级传播者，以免感染他们 […] 这是一个自觉减少传播风险的责任心问题。 蒙特利尔大学公共卫生学院教授罗克桑娜·波伽斯·达斯丽娃

（Radio-Canada）