加拿大扶贫组织：灰狗巴士停运给低收入者造成不便

无贫困加拿大 组织的负责人之一勒诺（Emily Renaud）说，这是一个非常令人遗憾的决定。有许多人坐灰狗巴士出门，他们当中有低收入家庭，学生和逃离家庭暴力的女性。对他们来说火车票太贵了。

渥太华大学学生会主席格列佛（Tim Gulliver）也说，灰狗停运对在其他省份上学的魁北克省和加东地区学生来说是个很大的损失。他们当中有些人可能因此没法在放假时回家。

他们都呼吁加拿大政府建立或资助私营公司建立全国性的长途巴士服务。

事实上，灰狗巴士宣布停运的第二天, 另一家长途汽车公司Megabus就表示有意接班。但是勒诺说，私营公司总是哪里有钱赚才去哪里。只有政府负起责任来，才能让尽可能多的人享受城市间的交通服务，从而可以出门打工，获取其他服务，并且遇到问题时不被困住。

Megabus计划开通的线路包括渥太华到多伦多、渥太华到士嘉堡和渥太华到金斯顿。

（Radio-Canada, un article adapté en chinois par Wei Wu)