加拿大呼吁以巴双方停火和谈

以色列星期六（5月15日）轰炸了一栋国际媒体在加沙地带租用的大楼。

声明同时也强调，加拿大政府支持以色列在安全边界内与邻国和平共处并保障自身安全的权利。与一些直接批评以色列在这场冲突中过度使用武力的欧洲国家相比，这是一个较为谨慎的立场。

爆发冲突一周来已有至少197名巴勒斯坦人丧生，其中包括58名儿童。以色列一方有10人丧生，其中有一名儿童。还有1200多名巴勒斯坦人受伤。以色列有294人受伤。

联合国安理会星期天就以巴冲突召开的紧急会议没能达成任何决议。但是加拿大政府呼吁安理会不要停止促成停火的努力。

星期六在多伦多、蒙特利尔、温哥华和渥太华等城市，巴勒斯坦裔移民和支持者举行了抗议集会，并呼吁加拿大政府帮助巴勒斯坦人 追求正义的斗争 。与此同时，以色列与犹太人事务中心等团体也组织了声援以色列的活动。

（CBC News, Radio-Canada, un article de Marie-Ève Arsenault, adapté en chinois par Wei Wu)