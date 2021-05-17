农产品价格大涨，加拿大的农场主们很高兴

随着全球经济的复苏，以及世界部分地区的干旱，农产品市场的需求持续增长，加拿大农业的多个领域生机勃勃。

加拿大谷物种植商（Grain Growers of Canada）协会负责政策与政府关系的主管布兰登·莱斯利 （Brandan Leslie）说，总体来讲，农产品的价格比去年上涨了 10％至 75％。

他在接受采访时说：最近十年来农产品价格基本持平或有些下降，现在的情况对加拿大农民来说是个好消息。他说：

当然，要等到收获了，粮食进仓了，农民们才能得到利润，但价格上涨就意味着良好的前景。 加拿大谷物种植商（Grain Growers of Canada）协会负责政策与政府关系的主管布兰登·莱斯利 （Brandan Leslie）

农产品价格飙升

小麦价格升到多年来最高水平。 照片：Radio-Canada / Axel Tardieu

自今年年初以来，农产品价格在急剧上升。

例如，油菜籽价格最近创下了 13 年来的新高，从年初到现在涨价了 52％。

其他农产品也是如此，仅仅过去4个月中，玉米价格就上涨了 50％，为 2012 年以来的最高水平；大豆价格回到了 2013-14 年度以来的最高水平，而小麦价格为 2012 年以来的最高价。

蒙特利尔银行（Bank of Montreal）高级经济学家亚伦·戈尔岑（Aaron Goertzen）表示，所有农产品的基准价格均已回到 2011-2012 年中西部严重干旱以来的最高水平。

加通社报道说，在过去的五、六年中，尽管天气条件有利于农作物的生长，但低廉的食品价格给北美的农场主们带来压力。

不过，加元的疲软在部分程度上抵消了加拿大农民所承受的压力。

新冠疫情爆发，对一些经济领域造成严重打击，但农产品的价格却暴涨，不难理解，即使工业、制造业处于停滞状态，人们还是需要吃饭。

新冠疫情对很多经济领域造成打击，但人们对食品的需求上升。 照片：Radio-Canada / Allison Van Rassel

中国的需求回升

中国一直是大宗商品需求的驱动力，在2018 年非洲猪瘟暴发之后，中国不得不宰杀了约 30％的猪群，但现在中国已经恢复饲料需求，大大增加了大豆的购买量。

蒙特利尔银行（Bank of Montreal）高级经济学家亚伦·戈尔岑说，随着畜群的恢复，中国正在从世界市场上购买越来越多的饲料产品，而且，贸易战也已经结束，中国从美国购买粮食，这也支撑了价格。

有助加拿大农场主投资设备和技术

加拿大大豆协会（Soy Canada）的首席执行官布莱恩·因内斯 （Avery Shenfeld）说，农产品价格上涨，农场的钱多了，将有助于农民投资基础设施、设备和新技术，从而提高产量。

他在渥太华市表示：

我们现在看到，农民们更加乐观了。 加拿大大豆协会（Soy Canada）的首席执行官布莱恩·因内斯 （Avery Shenfeld）

加拿大帝国商业银行 CIBC 的首席经济学家艾弗里·申菲尔德（Avery Shenfeld）也表示，大宗商品的价格上涨对加拿大的经济、股市，以及加元都是有利的。