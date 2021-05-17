研究发现，加拿大原住民在手术后的死亡风险比非原住民要高出 30％

在《加拿大医学会杂志》（Canadian Medical Association Journal ，CMAJ）上发表的一项新研究发现，与其他人群相比，加拿大原住民手术后的死亡率和并发症发生率更高，而且原住民接受手术的比例也低于其他人群。

这项研究的联合作者之一纳丁·卡伦 （Nadine Caron）医生告诉加拿大广播公司：

不幸的是，这个结果并不出人意外，这个研究提供了初步的科学数据，验证了我们数十年来存在的一些怀疑。 加拿大第一位原住民女外科医生纳丁·卡伦 （Nadine Caron）

加拿大的第一位原住民外科女医生 纳丁·卡伦 （Nadine Caron）。 照片：CBC

原住民手术后死亡率更高

加拿大广播公司报道说，这个团队分析了 28 项相关的研究，这些研究比较了加拿大原住民和非原住民在手术后的一系列结果。

上述这些研究涵括了 190万名患者，其中10.2％（202,056 人）被确定为原住民。

研究发现，原住民在手术后的死亡风险比非原住民要高出 30％。

上述研究还发现，原住民接受能挽救生命的手术，如心脏手术和剖腹产手术等的比例低于其他人群，接受肾脏移植手术需要等侯更长时间，接受关节置换这种有利于改善生活质量的手术的比例也低于非原住民。

（Tom Popyk （新窗口） / CBC）