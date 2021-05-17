加拿大BC省期盼今夏准许去阿拉斯加的邮轮停靠

如果加拿大继续维持邮轮禁令, 那么今年夏天前往阿拉斯加的豪华邮轮将有可能不得不绕过加拿大的不列颠哥伦比亚省 (BC) .

疫情导致加拿大禁邮轮

在新冠疫情爆发前，根据相关法律, 前往美国阿拉斯加州的豪华邮轮必须在加拿大不列颠哥伦比亚省的温哥华市或维多利亚市停靠一天，这给 BC 省的经济带来了可观的旅游收入。

然而, 新冠疫情爆发, 诸多大型邮轮发生集体感染, 于是加拿大下达了邮轮禁令, 而且今年 2 月还宣布将把这一禁令延长到 2022年.

拯救邮轮业

为了拯救今年夏季的邮轮季节，美国国会提出了《阿拉斯加旅游业复苏法》 Alaska Tourism Recovery Act ，以绕过今夏加拿大在两国之间对邮轮旅行的限制, 赋予邮轮在华盛顿州和阿拉斯加州之间航行而无需在加拿大停留的权利。

一旦美国国会通过这一法案，今年夏天美国邮轮将会把加拿大的不列颠哥伦比亚省撇在一边。

对此, 加拿大不列颠哥伦比亚省政府干着急, 省政府表示，如果加拿大取消对邮轮的限制，前往阿拉斯加的邮轮则将在不列颠哥伦比亚省的水域停靠。

所以, 目前的关键是, 加拿大是否以及何时会取消对邮轮的禁令。