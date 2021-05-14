魁北克省法医对一名原住民女性的死因进行公开调查

魁北克省法医卡麦尔（Géhane Kamel）本周开始对艾沙库安之死进行公开调查。这次调查将持续三个星期。星期四，她的母亲、丈夫和大女儿先后在调查听证会上作证。

艾沙库安的丈夫杜贝（Carol Dubé）说，她有心脏病和糖尿病等健康问题，因此每个月都要去医院。但是她很怕去若里耶特市医院，过去也曾抱怨过护士对她态度不好，也曾几次把她的手脚捆住。她的大女儿在听证会上说，她死时手腕和脚腕被固定在床上。

一名魁北克省警察也在昨天的听证会上作证。他表示无法断定艾沙库安手机上的视频是否被医院人员删除，但是确实是他们中一人中断了录像。

艾沙库安是七个孩子的母亲。据她的亲属说，她住院后先是躺在担架上等待，然后被送进隔离室。她在死前不久用手机通过脸书直播求助。她在视频中用本族语言喊叫，要求家人来接她，说医院给她用了太多的药。两个护士在视频的最后出现在她床前。她们先是一面整理东西一面互相交谈，说艾沙库安差点把一个什么东西扯下来。然后其中一人说： 你他妈的能不能别犯傻了？你真蠢得可以。 另一个护士接口说： 你做了错误的选择，我的美人。你的孩子们看到你现在这个样子会怎么想。想想他们吧。 安静下来的艾沙库安低声用法语回答说： 我就是因为这个才来的。 视频中还有一些语句听不清楚。据有的媒体报道，其中一个护士还说： 你知道是谁负担你的医药费么？

这次调查的目的不是提出起诉，而是查清当时情况并提出建议。

（CBC News, un article de Julia Page et Franca G. Mignacca, adapté en chinois par Wei Wu)