蔑视法庭，违反抗疫法规：安大略省教堂被关闭并被处以罚款

神之教会自疫情开始以来一直无视安省防疫规定和法庭判决，举行弥撒和祈祷活动。过去几个周末，星期日弥撒有两百多人参加，他们不戴口罩，彼此也不保持距离。牧师希尔德布兰特（Henry Hildebrandt）不仅公开号召公众对抗防疫规定，而且把弥撒的录像放到Youtube上。

主审此案的安大略省高等法院法官托马斯（Bruce Thomas）说，毫无疑问，希尔德布兰特是反隔离措施的主力。他可以在精神上控制信众，如果他愿意的话，是可以让违反抗疫规定的活动停止的。

教堂大门将在安大略省允许宗教聚会时被打开。被告有90天时间缴纳罚款。希尔布兰特在判决下达后表示，任何人都不能阻挡上帝的臣民，今天的判决仅仅是开始，而不是结束。

他和另外几家教会已经向法庭控告安大略省抗议政策违反加拿大宪法。此案将在十月份开庭。

（CC News, un article de Kate Dubinski, adapté en chinois par Wei Wu)