卫生专家：加拿大人打了阿斯利康不必后悔

加拿大的卫生专家们说，尽管有些省份因担心血栓而暂停注射阿斯利康-牛津 （AstraZeneca-Oxford）COVID-19疫苗，但注射了这种疫苗加拿大人不应该后悔，他们做出了正确的选择。

加拿大有超过 200万人接种了阿斯利康-牛津 （AstraZeneca-Oxford）COVID-19 疫苗，加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）也接种了阿斯利康-牛津疫苗。

加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）接种阿斯利康-牛津疫苗. 照片：La Presse canadienne / Adrian Wyld

卫生专家感谢接种了阿斯利康疫苗的人

加拿大 COVID-19 免疫国家工作组的联合主席 David Naylor 医生对接种了阿斯利康疫苗的人们表示感谢，他说，他们的行动保护了他们自己以及他们周围的人。

他指出，阿斯利康（AstraZeneca）刚刚投入使用时，正值好几个省份处于第三波 COVID-19 疫情之际。他说：

在这种情况下，遵循公共卫生建议，赶紧打第一剂疫苗是非常有意义的。 加拿大 COVID-19 免疫国家工作组的联合主席 David Naylor 医生

汉密尔顿圣约瑟夫卫生中心（St. Joseph's Healthcare Hamilton）的传染病科医生 Zain Chagla 对此表示赞同。他说，4 个星期前，安大略省的病例正在暴涨。他说：

人们很容易忘记当时的情况是多么糟糕，医疗保健系统处于崩溃的边缘。 汉密尔顿圣约瑟夫卫生中心的传染病科医生 Zain Chagla

多伦多的一位年轻妇女在接种疫苗。 照片：La Presse canadienne / Tijana Martin

安大略省的疫情应对协调员 Dirk Huyer 医生也告诉加拿大广播公司，在那个时候接种阿斯利康疫苗是 非常正确的举动。 他说：

接种这一疫苗不仅为接种者提供了个人保护，还为其他人提供了保护，帮助减轻了安大略省的感染率。 安大略省疫情应对协调员 Dirk Huyer 医生

风险数据

加拿大公共卫生署（ Public Health Agency ）表示，阿斯利康疫苗在加拿大导致了 15 例确诊的血栓病例，造成 3 人死亡，死者分别在魁北克省、阿尔伯塔省和新不伦瑞克省。

加拿大国家免疫咨询委员会 （National Advisory Committee on Immunization ）最初预测该疫苗造成血栓的风险为 25 万分之一，最近将其风险修订为 10 万分之一。

在英国，大多数人接种的都是阿斯利康疫苗，接种后出现了 242 个血栓病例，导致 49人死亡。

（Mark Gollom （新窗口） / CBC）