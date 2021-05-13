保护法语，修改宪法：魁北克省政府提交《法语宪章》修订法案

加拿大的官方语言是英语和法语。要把法语定为魁北克省唯一的官方语言，就必须修改加拿大宪法。96号法案建议在宪法中加上承认魁北克是一个 nation 并承认法语为该省唯一官方语言和普通语言的条款，但是没有说明如何能够得到其他省的支持，或是如何独力达到这一目的。

在前总理哈珀当政的2006年，加拿大议会已经通过一项动议，承认魁北克是一个 nation ，但从未写入宪法。

除了修改宪法和添加、调整相关政府机构外，该法案还建议：

省内雇用25到49名员工的公司和银行等联邦法管辖的企业也需要遵守101法；

英语人口少于50%的城市不再享有双语城市的地位和权利，但是市政府可以在市议会通过议案拒绝改变。

英语预科学校招收的非英裔学生不得超过17.5%；

英语预科学校的学生须通过统一的法语水平考试，但毕业于英语中小学的学生除外；

商店的招牌必须以法语为主；

新移民来到魁北克省六个月后，与省级政府机构的交流须用法语；

不再对省级法院的法官有英法双语要求。

这项法案长达一百页，由兼任司法部长和法语部长的若兰-巴莱特（Simon Jolin-Barrette)向省议会提交。

省长勒格（François Legault）已经表示将援引加拿大宪法中的但书条款，以避免关于该法案是否违宪的法律诉讼。但书条款允许各省制定的法律可以在五年时间里不符合宪法的第2条和第7至15条。

（Radio-Canada, un article adapté en chinois par Wei Wu)